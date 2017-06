Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V oceane odvržemo okoli 12 milijonov ton plastike. Foto: EPA Sorodne novice Video: Na neposeljenem atolu našli kar 18 ton plastike Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bi nam pri razgradnji plastike lahko pomagali molji?

Raziskovalci morajo zdaj odkriti ciljne encime

8. junij 2017 ob 16:54

Madrid - MMC RTV SLO

Človeštvo bi si lahko v boj z milijoni ton odvečne plastike podalo s pomočjo velikih voščenih moljev. Ti namreč uspešno razgrajajo polietilen, ki predstavlja 40 odstotkov plastike.



Človeštvo letno proizvede 300 milijonov ton plastike letno, piše Scientific American. Skoraj polovica tega konča na smetiščih, 12 milijonov ton pa v oceanih. Za zdaj še nismo našli trajnostnega načina, kako se vseh teh količin znebiti, vendar bi se to lahko spremenilo.

Raziskovalci iz Velike Britanije in Španije so namreč ugotovili, da ličinke velikega voščenega molja lahko učinkovito biološko razgrajajo čebelji vosek in polietilen. "Vosek je kompleksna mešanica molekul, vendar je osnovna vez, ogljik-ogljik, prisotna tako pri polietilenu kot pri vosku in ličinkam voščenega molja je skozi čas uspelo razviti mehanizem, da jo razkrojijo," je pojasnila soavtorica študije Federica Bertocchini.

Nad izsledki je navdušena tudi ameriška mikrobiologinja, ki sicer pri raziskavi ni sodelovala, Jennifer DeBruyn. Zlasti jo je presenetila hitrost, s katero so ličinke polietilen razgradile. Zdaj je naslednji korak po njenih besedah natančno določiti, ali encim za razgradnjo proizvaja ličinka sama ali mikrobi v njenem prebavnem traktu. Bertocchinijeva se strinja in upa, da bodo njeni izsledki pomagali uporabiti moč teh encimov pri razgradnji in da se bo to dogajalo na industrijski ravni.

A. Č.