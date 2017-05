Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prožen in tanek material, ki bi lahko povsem spremenil poslušalsko izkušnjo. Foto: Youtube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bomo kmalu dobili kot papir tanke zvočnike in mikrofone?

Koncept v praksi deluje in je nadgradljiv

18. maj 2017 ob 17:31

Znanstveniki univerze Michigan State so razvili na nanotehnologiji temelječo prožno napravo, ki lahko proizvaja električno energijo iz človeških gibov in hkrati deluje kot zvočnik in mikrofon.



"Vsaka tehnologija se začne se prebojem in to je preboj za to dotično tehnologijo," je po poročanju portala ScienceDaily povedal glavni raziskovalec na projektu, profesor Nelson Sepulveda. Naprava, imenovana FENG (feroelektret nanogenerator), je izredno tanka, prožna, nadgradljiva in dvosmerna, je pojasnil Sepulveda, kar pomeni, da lahko mehansko energijo pretvarja v električno in obratno.

Lansko leto je Sepulvedova ekipa že pokazala, da lahko zgolj s tapkanjem po FENG-u napajajo tipkovnico, 20 LED lučk in LCD zaslonček na dotik. Zdaj pa so to uporabljivost še razširili in pokazali, da se material lahko uporablja kot mikrofon oz. kot zvočnik.



V prvem primeru so razvili programsko nadgradnjo, s katero so prek FENG-a učinkovito glasovno zaklenili dostop do računalnika. Ker gre za na zvok zelo občutljivo napravo, je bila ta zmožna zaznati različne frekvenčne komponente v glasu posameznika in tako o(ne)mogočiti dostop do računalnika, je pojasnil Sepulveda.



Nato so FENG vgradili v zastavo univerze, ki je brez izgub ali pomanjkljivosti igrala glasbo, ki so jo prek ojačevalca predvajali na predvajalniku. "V prihodnosti bi tako namesto velikih, potratnih in okornih zvočnikov lahko uporabljali te majhne, prožne napravice. Ali pa si predstavljajte časopis, ki bi ga aktivirali s svojim glasom in ki bi vam lahko odgovarjal," je še nakazal nekaj možnih primerov uporabe.

