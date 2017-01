Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Samuelsen je citiral Financial Times, rekoč, da sta Apple in Facebook po tržni vrednosti tako veliki podjetji, da bi lahko imeli svoj sedež v skupini G20. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Danska je imenovala prvega veleposlanika za tehnološke velikane

Funkcija bo imela podobne naloge kot klasični veleposlaniki

28. januar 2017 ob 15:03

Kobenhavn - MMC RTV SLO

Velika tehnološka podjetja so danes tako močna, da že predstavljajo sile, podobne državam. Da bi odgovorila na ta izziv, je Danska kot prva država na svetu imenovala tehnološkega veleposlanika.

Mesto veleposlanika še ni zasedeno, a kaže na naraščajočo pomembnost, ki jo tehnološki sektor predstavlja za Dansko. "V prihodnosti bodo naši bilateralni odnosi z Googlom prav tako pomembni koti tisti, ki jih imamo z Grčijo. Ta podjetja so postala neke vrste nove države in to moramo upoštevati," je dejal danski zunanji minister Anders Samuelsen.

Tehnološki veleposlanik bo imel podobne zadolžitve kot običajen veleposlanik in se bo pogajal v imenu države. S tehnološkimi podjetji se bo pogovarjal o temah, kot so varstvo podatkov in zasebnost. Danska se z novo funkcijo tako po eni strani želi postaviti čim bliže najnovejšemu tehnološkemu razvoju ter dilemam, ki jih ta prinaša s seboj, po drugi strani pa želi tako postati bolj privlačna za naložbe.



Tu so Danci že dosegli nekaj uspeha, saj bosta tako Apple kot Facebook pri njih postavila svoj podatkovni velecenter, in čeprav je tujih družb na Danskem zgolj odstotek, ustvarijo kar petino vseh delovnih mest, zato je pomembnost tovrstnih naložb za Dansko jasna.

A. Č.