Dizelski motorji izpuhajo precej več, kot kažejo laboratorijski testi

Potrebni so bolj natančni testi

16. maj 2017 ob 18:02

Boulder - MMC RTV SLO

Motorji na dizelsko gorivo v realnih razmerah vožnje proizvedejo 4,6 milijona ton več škodljivih dušikovih oksidov (NO x) , kolikor to dopuščajo okoljski standardi, kaže raziskava.

V raziskavi so znanstveniki univerze Colorado Boulder preverili 30 študij, ki so preiskovale izpuste vozil v realnih razmerah na 11 svetovnih trgih, ki predstavljajo 80 odstotkov svetovne prodaje novih dizelskih vozil, poroča portal ScienceDaily. Ti trgi vključujejo Avstralijo, Brazilijo, Kanado, EU, Indijo, Japonsko, Mehiko, Rusijo, Južno Korejo in ZDA.

Po njihovih ugotovitvah so vozila na dizelski pogon v ozračje izpustila 13,1 milijona ton NO x , ki je kemijski predhodnik trdnih delcev in ozona. Izpostavljenost ljudi tovrstnim plinom lahko vodi do srčnih obolenj, kapi, pljučnega raka idr. Če bi bili izpusti skladni s standardi, potem bi znašali okoli 8,6 milijona ton. Največ, 76 odstotkov, so k tem izpustom prispevali tovornjaki in avtobusi.

Ekipa računa, da bo zaradi izpustov NO x iz dizelskih motorjev do leta 2040 po svetu vsako leto prezgodaj umrlo 183.600 ljudi, če vlade ne bodo sprejele ustreznih ukrepov. Največ, 31.400 smrti, bo trpela Kitajska, od tega jih bo 10.700 umrlo zaradi ugotovljenih izpustov, ki presegajo standarde. Sledi ji Evropa, kjer bo tovrstnih smrti 28.500 letno, 11.500 pa zaradi preseganja izpustnih standardov.

Po mnenju raziskovalcev bi morali biti testi izpustov dizelskih motorjev natančnejši, kar vključuje simulacije različnih voznih hitrosti, slogov vožnje in okoljske temperature, ob tem pa opozarjajo, da zategovanje standardov ni najbolj učinkovito, če ne dosegamo niti zdajšnjih.

A. Č.