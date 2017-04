Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tabletke s kombinacijo etinilestradiola in levonorgestrela so na Švedskem in po nekaterih drugih državah najbolj predpisane (slika je simbolična). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ena izmed bolj predpisanih kontracepcijskih tabletk vpliva na kakovost življenja

Izsledkov ni mogoče posploševati

18. april 2017 ob 20:41

V raziskavi učinkov ene najpogosteje predpisanih kombiniranih kontracepcijskih tabletk so raziskovalci ugotovili, da te vplivajo na kakovost življenja žensk, ne pa tudi na simptome depresije.



"Čeprav kontracepcijske tabletke po svetu jemlje okoli 100 milijonov žensk, o njihovih učinkih na zdravje žensk vemo presenetljivo malo," je po poročanju portala ScienceDaily dejala Angelica Lindén Hirschberg, vodja raziskave s švedskega inštituta Karolinska.



V raziskavi je sodelovalo 340 zdravih žensk v starosti od 18 do 35 let, ki so jim v obdobju treh mesecev naključno dajali bodisi nadomestke bodisi kontracepcijske tabletke, ki so vsebovale kombinacijo etinilestradiola in levonorgestrela. Niti raziskovalci niti ženske niso vedeli, katero tableto je kdo dobil.



Vendar so ženske, ki so dobile kontracepcijske tabletke, poročale o splošni slabši kakovosti življenja ter o specifičnih vidikih, kot so razpoloženje, samonadzor in raven energije, na katere so tabletke imele negativne učinke. Niso pa bili opaženi nobeni negativni učinki na simptome depresije.



Ob tem pa raziskovalci opozarjajo, da je treba izsledke vzeti z določeno mero zadržanosti, saj so bile opazovane spremembe razpoloženja relativno majhne, pri nekaterih pa so dosegle klinično pomembnost. Vseeno opozarjajo, da je te možne učinke treba imeti pred očmi pri predpisovanju kontracepcijskih tabletk in da izsledkov ni mogoče posploševati na druge kontracepcijske tabletke.

