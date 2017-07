Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Boti bodo pisali na desettisoče člankov letno. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Google bi z umetno inteligenco industrijsko "štancal" članke

Novinarji bodo še vedno ključni, pravijo v PA-ju

13. julij 2017 ob 08:50

London - MMC RTV SLO

Ameriški velikan Google je britanski Press Association (nekaj podobnega kot slovenski STA) namenil 706.000 evrov za razvoj poročevalskih algoritmov, ki bodo letno spisali 30.000 člankov.



Po poročanju spletnega portala The Register bodo t. i. boti članke pisali za krajevne medije in bloge, ki jih teži pomanjkanje denarja, da bi lahko ustvarjali več vsebine. Gre za del Googlove 150 milijonov evrov težke pobude, ki naj bi s tehnologijo podprla evropsko novinarstvo. Letos se pobuda končuje, za 107 projektov v 22 državah pa bo šlo 22 milijonov evrov.



Po besedah Press Associationa (PA) je projekt, poimenovan RADAR, namenjen "naraščajočim potrebam po konsistentnem, na dejstvih slonečem vpogledu v krajevne skupnosti, tako dobrobiti uveljavljenih regionalnih medijev kot tudi rastočega sektorja neodvisnih izdajalcev vsebin, hiperlokalnih ustvarjalcev in blogerjev".

Programska oprema za procesiranje naravnega jezika bo na podlagi predlog in iz javnih zbirk podatkov pridobljenih informacij industrijsko sestavljala besedila, za tem pa bo stala ekipa petih novinarjev. Pete Clifton,odgovorni urednik Press Associationa, ob tem pravi, da bodo izkušeni novinarji še vedno ključni v tem procesu, RADAR pa jim bo s tehnologijo pomagal doseči obseg, ki ga krajevni mediji na roke ne bi mogli.



Poleg PA-ja sta med drugim denar dobila tudi Wikipedia (385.000 evrov) in Al Jazeera (50.000 evrov).

A. Č.