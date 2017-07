Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hormonske spremembe ne vplivajo na kognitivne zmožnosti. Foto: Pixabay Sorodne novice Je pitje sladkanih pijač povezano z zgodnejšo menstruacijo? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hormonske spremembe med menstruacijo ne vplivajo na miselne zmožnosti

Potrebnih bo več raziskav

5. julij 2017 ob 16:52,

zadnji poseg: 5. julij 2017 ob 17:21

Zürich - MMC RTV SLO

Dolgo časa je prevladovalo prepričanje, da menstruacija vpliva na nekatere kognitivne funkcije žensk, a zadnja raziskava kaže, da je bilo prepričanje zmotno.



Raziskovalci pod vodstvom Brigitte Leeners z univerzitetne bolnišnice v Zürichu so se odločili preveriti pogosto prepričanje, da ženske med menstruacijo ne delujejo s polnimi mentalnimi zmožnostmi, poroča portal ScienceDaily. Preverili so tri vidike delovanja možganov med dvema menstrualnima cikloma in ugotovili, da ravni estrogena, progesterona in testosterona nimajo nikakršnih učinkov na delovni spomin, kognitivni odklon ali na zmožnost posvečati pozornost dvema stvarema hkrati.



V raziskavi je sodelovalo 68 žensk, ki so jih spremljali med dvema menstrualnima cikloma in pri katerih so opazovali učinke na tri omenjene procese v različnih stopnjah cikla. Analiza izsledkov prvega cikla je nakazala, da je prišlo do vpliva na kognitivni odklon in zmožnost posvečanja pozornosti, a se v drugem ciklu rezultati niso več ponovili.



"Hormonske spremembe, povezane z menstrualnim ciklom, ne kažejo nikakršne povezave s kognitivnimi zmožnostmi. Obstajajo sicer posamezne izjeme, a splošno gledano te hormonske spremembe ne vplivajo na to, kako dobro se ženske v menstrualnem ciklu umsko odrežejo," je poudarila Leenersova.

Ob tem je posvarila, da bodo potrebne dodatne raziskave z večjimi in tudi bolj raznolikimi vzorci, ki bodo pokazali bolj celostno sliko, kako menstrualni cikel vpliva na možgane.

A. Č.