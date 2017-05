Iz miši so prvič uspeli odstraniti virus HIV

Poskus bodo ponovili na primatih

3. maj 2017 ob 14:53

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Z uporabo metode za spreminjanje genov CRISPR je raziskovalcem prvič uspelo miši ozdraviti virusa HIV, vendar bo potrebnih še kar nekaj izboljšav pred poskusi na ljudeh.



Po poročanju portala ScienceDaily so raziskovalci ameriških univerz Temple in Pittsburgh odkrili obetajoče novo zdravilo za zdravljenje HIV-a oz. AIDS-a, potem ko jim je z gensko manipulacijo pri poskusnih miših uspelo skoraj povsem odstraniti nevarni virus.

Poskus - v katerem je ekipa razširila svojo prejšnjo študijo, v kateri so poskušali dokazati delovanje njihovega koncepta - so izvedli tako, da so uporabili tri vrste miši, v eno izmed njih pa so vbrizgali tudi določeno mero človeških imunskih celic. V vseh treh živalskih modelih so v genom vseh tkiv vgradili tudi virus HIV.

Z metodo genskega spreminjanja CRISPR/Cas9 pa so nato dezaktivirali virus tako, da se je RNK-izražanje virusnih genov zmanjšalo od 60 do 95 odstotkov, kar pomeni, da se virus ni mogel več razmnoževati.



Metoda je uspešno odstranila virus tudi pri miših, ki so jim vbrizgali človeške celice T, kjer se je skrival latentni virus, ki bi se sicer lahko izognil zaznavi imunskega sistema.

Independent ob tem poroča, da je ekipa opozorila, da učinkovitost sistema dostave genov še vedno predstavlja oviro, vendar je kljub temu pomemben korak naprej k poskusom na ljudeh. Študijo zdaj nameravajo ponoviti na primatih.

Andrej Čebokli