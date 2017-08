Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Občutenje želenih čustev bi lahko vplivalo na občutek sreče. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ključ do sreče je morda tudi v neželenih čustvih

Ni še jasna povezava

14. avgust 2017 ob 19:24

Nova raziskava kaže na možnost, da so ljudje bolj srečni, če občutijo čustva, ki si jih želijo, tudi če so ta čustva po splošnem prepričanju negativna.



"Sreča je več kot zgolj občutenje užitka in izogibanje bolečini. Sreča je odvisna od izkušenj, ki so pomenljive in nekaj vredne. To vključuje čustva, za katere menimo, da so pravilna, da je prav, da jih imamo," je po poročanju portala ScienceDaily pojasnila glavna raziskovalka študije (objavljena je bila v Journal of Experimental Psychology: General) Maya Tamirs Hebrejske univerze v Jeruzalemu.

V študijo je bilo vključenih 2.324 univerzitetnih študentov iz osmih držav: ZDA, Brazilije, Kitajske, Nemčije, Gane, Izraela, Poljske in Singapurja. Gre za prvo študijo, ki je preiskovala povezavo med srečo in želenimi čustvi, četudi so ta negativna. Udeleženci so morali izpolniti vprašalnike o čustvih, ki si jih želijo in ki jih dejansko občutijo.

Čeprav so udeleženci načeloma želeli izkušati bolj pozitivna čustva, to ni bilo vedno tako. 11 odstotkov udeležencev je želelo čutiti manj ljubezni ali empatije, 10 pa jih je želelo čutiti več jeze ali sovraštva. Ti skupini sta se le malce prekrivali. Npr., nekdo, ki ob branju o zlorabi otrok ni čutil jeze, bi si želel, da bi jo, na drugi strani pa bi si ženska, ki ima nasilnega partnerja, želela, da bi čutila manj ljubezni do njega.



Izsledki kažejo, da so bili tisti, ki so izkušali čustva, ki so si jih dejansko želeli, tudi bolj srečni, neodvisno od države. Vendar je po besedah Tamirjeve potrebno še več raziskav, da bi dognali, ali je občutenje zaželenih čustev dejavnik sreče ali pa srečo zgolj spremlja. Ob tem je dodala, da bo raziskava dodatno osvetlila tudi nerealistična pričakovanja, ki jih nekateri gojijo do svojih čustev.

