Ko en ubijalski stroj začne loviti drugega – orke pobijajo velike bele morske pse

Zakaj takšno vedenje, ni znano

10. maj 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 17:58

V Južnoafriški republiki so naleteli na nenavadne žrtve ork – velike bele morske pse. Biologi pravijo, da česa takšnega še niso videli, saj so poškodbe kot delo serijskega morilca z vzorcem.

S plaž Južnoafriške republike prihajajo nenavadne novice, poroča portal IFLScience. V zadnjem tednu so našli tri trupla belih morskih psov, ki so bila praktično nedotaknjena, razen krvave podrobnosti – vsem trem so manjkala jetra, dvema pa še srce. Krivec, pravijo biologi, so orke, oz. kiti ubijalci. Takšno vedenje ork so v vodah Južnafriške republike opazili prvič.

Vse se je začelo v začetku maja, ko so v okolici Gansbaaia, mestu dobrih 160 kilometrov jugovzhodno od Cape Towna in vroči točki za potapljanje z morskimi psi, odkrili truplo 4,9 metra, 1.100 kilogramov težke samice belega morskega psa. Šlo je za največjo samico te vrste, ki so jo v Južni Afriki kadar koli secirali. V naslednjih dneh sta sledila še dva samca, dolga 3,4 in 4,5 metra.

"Spretnost, ki so jo te ogromne živali zmožne, je neverjetna. S skoraj kirurško natančnostjo odstranijo s skvalenom bogata jetra belega morskega psa in nato odvržejo njihova trupla," je presenečena biologinja Alison Towner. Skvalen je vrsta maščobe, ki jo proizvajajo vse rastline in živali (tudi ljudje) in je ključna za proizvajanje določenih kemičnih spojin v telesu, kot so holesterol, vitamin D in nekaterih hormonov. Skvalen se uporablja tudi v kozmetični industriji in kot prehranski dodatek, saj naj bi deloval proti nastajanju raka in varoval pred boleznimi srca.

Kaj je povzročilo spremembe v vedenju ork, ni jasno, verjetno pa pojasni, zakaj opazovalci morskih psov v zadnjih dneh niso mogli najti nobenega. Možno je, da se je populacija kitov in ork pobrala, zato prihaja do bolj pogostih stikov med vrstami, lahko pa da je kakšen drug dogodek zmanjšal obseg njihovega običajnega plena.

