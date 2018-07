Kruh pred 14.000 leti – katere sestavine so ljudje potrebovali za njegovo pripravo?

Ključnega pomena je bila predelava divjih žit v gladko moko

17. julij 2018 ob 12:55

Aman - MMC RTV SLO

Znanstveniki so s pomočjo krušnih drobtinic, ki so jih našli v nekem kaminu v jordanski puščavi, razkrili najstarejši recept za peko kruha. Kruh je bil pred 14.000 leti videti kot današnja lepinja, po okusu pa naj bi bil podoben polnozrnatemu kruhu.

Do najnovejšega odkritja so bili znanstveniki prepričani, da najstarejši recept za jed, ki je na vseh delih sveta zelo priljubljena še danes, izhaja iz Turčije. Turški recept je star 9.000 let.

Nedavna odkritja arheologov so potrdila domneve, da je prvi recept za kruh veliko starejši od turškega. V Črni puščavi v Jordaniji so odkrili drobtinice kruha, ki je nastal na podlagi starodavnega recepta izpred 14.000 let.

Znanstvenica Amaia Arranz-Otaegui, ki sicer deluje na univerzi v Københvnu, je ob pomembnem odkritju povedala: "Kruh predstavlja močno vez med sodobno kulinariko in kulinariko v preteklosti. Povezuje nas z našimi predniki."

Starodavni kruh so predniki proizvedli v več fazah. Ključnega pomena je bila predelava žit v fino, gladko moko. Jordanski recept tako zapoveduje, da je treba moko najprej ustvariti iz divje pšenice in ječmena. V naslednji fazi je treba gomolje divjih rastlin, ki rastejo v vodi, zmečkati v kašo, naposled pa je treba vse skupaj zgnesti v vžvrkljano testo. Testo so spekli na vročih kamnih.

Naši predniki so kruh v prvi vrsti najpogosteje uporabljali za to, da so vanj ovijali meso. Čeprav je kruh v človeško prehrano vključen že več tisočletij pa je o njegovi starodavni pripravi znana le peščica informacij.

K. Ši.