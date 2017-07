Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Možno je, da obstaja neki ohranjajoči se mehanizem, ki skrbi za družabno vedenje vrst. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ljudje in psi bi lahko imeli skupno gensko osnovo za družabno vedenje

Izsledki pod vprašaj postavljajo vlogo udomačevanja

20. julij 2017 ob 10:19

Raziskovalci so identificirali genetske spremembe, ki so povezane s človeku naklonjenim vedenjem psov in domnevajo, da bi lahko ljudje in psi imeli skupno genetsko osnovo za družabno vedenje.



Interdisciplinarna ekipa z univerz Princeton in Oregon State je v najnovejši raziskavi analizirala pridobljene vedenjske in genetske podatke 10 ujetih, na ljudi navajenih volkov in 18 udomačenih psov, poroča portal ScienceDaily.



Po genetski analizi psov in volkov so odkrili več predelov njihovega DNK-ja, odgovornega za razlike v družabnem vedenju. V številnih primerih so se specifični genetski vstavki, transpozoni, v področju, kritičnem za Williams-Beurenov sindrom (WBSCR), izkazali odgovorni za to, da so se psi na ljudi obrnili za fizični stik, pomoč in informacije. Še več, določeni transpozoni so bili lastni samo psom, medtem ko jih volkovi, ki so na splošno izkazovali manj v človeka usmerjeno vedenje, sploh niso imeli.

Za razliko od psov pa pri ljudeh prav odsotnost določenih genov v tem področju povzroča Williams-Beurenov sindrom, zaradi česar so ljudje s to genetsko motnjo izredno družabni. "Izredna podobnost vedenjskih znakov ljudi z Williams-Beurenovim sindromom in prijateljskosti udomačenih psov nas je napeljala na zamisel, da morda obstajajo podobnosti v genetski arhitekturi teh dveh fenotipov," je povedala Bridgett vonHoldt, vodilna soavtorica študije.



Izsledki raziskave tako kažejo na to, da obstaja neki evolucijsko ohranjen mehanizem, ki prispeva k družabnosti vrst. Hkrati pa pod vprašaj postavljajo vlogo udomačevanja pri razvoju vedenja psov, saj za razliko od preteklih domnev, da so si ljudje v preteklosti izbrali pse, ker so bili zmožni razbrati geste in glasove, postavlja novo, in sicer, da so si ljudje pse pravzaprav izbrali zaradi njihove nagnjenosti k iskanju človeške družbe.

