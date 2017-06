Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tisočletja stare prakse sproščanja zdaj dobivajo tudi znanstveno razlago, zakaj so tako učinkovite. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Meditacija lahko spremeni molekularni odziv DNK

Dobrodelni učinki so že dalj časa znani, zdaj jih začenjamo bolje razumeti

20. junij 2017 ob 16:40

Najnovejša raziskava kaže, da lahko dejavnosti, kot so meditacija, joga in tai chi, spremenijo molekularni odziv DNK na stres, ki povzroča številne zdravstvene težave.



Raziskovalci univerz Coventry in Radboud so pregledali 18 študij, ki so vključevale 846 sodelujočih v razponu 11 let, poroča spletni portal ScienceDaily. Znotraj teh študij so odkrili vzorec odziva, ki ga sprožijo dejavnosti, kot sta joga in meditacija - in kako ta dobrodejno vpliva na naše zdravje.



Ko je posameznik v stresu, se sproži simpatični živčni sistem, ki je odgovoren za odziv boj ali beg, in ki poveča proizvodnjo molekule B (NF-kB). Ta na celični ravni povzroča vnetje, kar je za kratkoročne situacije, ko se posameznik odloča med begom in bojem, dobro, na dolgi rok pa povzroča povečano tveganje za raka, pospešeno staranje in psihološke motnje, kot je depresija.



Z omenjenimi sprostitvenimi metodami pa se proizvedena količina B (NF-kB) zmanjša, posledično pa se zmanjša tudi izražanje genov, odgovornih za vnetje, in tveganje za nastanek zdravstvenih težav.



"Milijoni ljudi po svetu že uživajo sadove dejavnosti, kot sta joga in meditacija, vendar se morda ne zavedajo, da se ti dobrodelni učinki začnejo na molekularni ravni in spremenijo način, kako se naša genetska koda obnaša. Še več pa bo treba postoriti, da bomo razumeli, kako se te dejavnosti primerjajo s prehrano in telesno vadbo," je izsledke pokomentirala Ivana Buric iz laboratorija Brain, Belief and Behaviour na univerzi v Coventryju.

Andrej Čebokli