Meroslovni park, ki je odgovor na četrto industrijsko revolucijo

23. oktober 2018 ob 22:07

Železniki - MMC RTV SLO, STA

Skupina Lotrič Metrology je v Železnikih odprla prvi meroslovni park v državi, v katerem so predstavljene različne merilne naprave. Park je odgovor na četrto industrijsko revolucijo, ki zahteva digitalizacijo merilnih naprav in postopkov.

"Industrija 4.0 terja medsebojno komuniciranje naprav, kar se odraža tudi v meroslovju," je pojasnil generalni direktor in ustanovitelj skupine Lotrič Metrology Marko Lotrič.

Odprtje parka, na katerega so povabili 16 svetovnih ponudnikov merilne opreme in okoli 150 partnerjev, so organizirali predvsem v podporo strankam pri vpeljevanju novih tehnologij. Lotrič Metrology je izbranim podjetjem, kot so Gorenje Orodjarna, Revoz in Knauf Insulation, podelil tudi certifikate meroslovne odličnosti za vlaganja v kakovost meroslovne opreme in znanja v podjetju.

V meroslovnem parku na več kot 1.000 kvadratnih metrih površine predstavljajo različne merilne naprave, med njimi tudi lastne izdelke, ki jih je podjetje, ki se ukvarja s kalibracijo oziroma umerjanjem merilnih naprav, začelo izdelovati šele leta 2015, po skoraj 25 letih delovanja.

Pred tremi leti je podjetje razvilo pameten sistem za samodejni nadzor parametrov Exactum, ki danes deluje na že več kot 1300 merilnih mestih, uporabljajo pa ga tako v zavodu za blagovne rezerve kot pri hladnih verigah v bolnišnicah.

Letos je napočil čas za nov produkt Trames Unique, to je merilni stroj za merjenje dimenzij izdelkov, ki je popolnoma prilagojen zahtevam kupca, je povedala vodja projektov Maja Lotrič. Izdelali so že šest strojev, v Železnikih pa so predstavili stroj za podjetje Knauf Insulation, s katerim zagotavljajo pravilno gostoto materiala med proizvodnjo, in stroj, ki bo v Bosni in Hercegovini skrbel za kalibracijo tračnih metrov.

Novi produkti so odgovor na potrebe naročnikov, je poudaril Marko Lotrič in dodal, da se naročila za njihove izdelke povečujejo. Lani je skupina, ki je do nedavnega združevala devet podjetij, ustvarila 5,2 milijona evrov prihodkov in skoraj pol milijona evrov čistega dobička. Prejšnji teden pa se je skupini pridružilo podjetje SPM, ki že več kot 20 let rešuje težave kupcev na področju procesne in industrijske avtomatizacije.

