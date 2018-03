MMC-jeva premiera dokumentarca Čistilci in pogovor o spletni kulturi

V živo zvečer iz Cankarjevega doma

16. marec 2018 ob 13:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

V času fenomena lažnih novic in nestrpnih komentarjev se vedno več spletnih uporabnikov sprašuje, kdo je odgovoren za spletno zaščito. Dokumentarec Čistilci (The Cleaners) se loteva ravno te tematike. Današnji projekciji v Cankarjevem domu bo sledil pogovor o družbenih omrežjih.

Nestrpnost in sovraštvo kipita iz forumskih debat, videoposnetkov, fotografij in druge vrste objav na družbenih in drugih medijih, ki jih neprestano pregledujejo moderatorji oziroma čistilci. Režiserja Hans Block in Moritz Riesewieck sta se spraševala, kdo so ti ljudje, ki morajo v nekaj sekundah presoditi o ustreznosti objavljene vsebine. In kdo vodi kalifornijske tehnološke korporacije, ki so se do pred kratkim distancirale od moralne odgovornosti? Ustvarjalci so dokumentarec Čistilci ustvarili večplastno - združili so svet politike, kjer se razpravlja o vprašanjih, povezanih z družbenimi mediji, osebne zgodbe protagonistov in učinek njihovega dela. Premiera bo danes ob 18.45 v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma.

Po dokumentarcu bo pogovor z Dušanom Cafom, direktorjem inštituta za digitalno družbo, in Tadejem Naredom, predsednikom Fundacije SICEH za razvoj kibernetike. Vodil ga bo MMC-jev novinar Aljoša Masten.

.

V neposrednem prenosu si ga boste lahko od 20.15 dalje ogledali na MMC RTV 4D in na MMC-jevi Facebook strani.



Korporacije in nadzor nad spletnimi podatki

Skoraj polovica svetovnega prebivalstva je na medmrežju in večina njih tudi na digitalnih družbenih omrežjih. Prek Googlovih platform, Facebooka, Twitterja itd. se servira več informacij več ljudem, kot kadar koli prej v zgodovini. Na njih delimo vsebino svojih življenj, zapisujejo se lokacija v vsakem trenutku dneva, naša zanimanja, mnenja in razprave o družbeno pomembnih temah. Nadzor nad tem ogromnim pretokom informacij imajo tehnološki velikani in prek njih tudi vlade, poseganje vanj oz. njegovo upravljanje pa bo imelo pomembne posledice za samo strukturo naše družbe v prihodnosti. Tudi zaradi vse obsežnejše digitalizacije, robotizacije in skokovitega razvoja umetne inteligence.

Kako upravljati komentarje in objave na digitalnih družbenih omrežjih? Kako iskati ravnotežje med odstranjevanjem pojavov, ki so za družbo škodljivi, in svobodo izražanja, ki je pomemben temelj iskanja resnice? Kako preprečiti, da bi se prakse kitajskega Velikega požarnega zida selile tudi v naš zahodni, še vedno dokaj svoboden internet? MMC bo po predvajanju dokumentarca Čistilci o tem povprašal dva poznavalca internetne problematike. To sta Dušan Caf, direktor inštituta za digitalno družbo in predstavnik Slovenskega foruma o upravljanju interneta, ter Tadej Nared, predsednik Fundacije SICEH za razvoj kibernetike in slovenskih certificiranih etičnih hekerjev.

