Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Model Xperia XZ Premium je, kot že ime pove, prestižna različica modela Xperia XZ in je trenutno najboljše, kar premore Sony. Foto: MMC RTV SLO Oblikovno se pri Sonyju držijo preizkušenega recepta z oglatimi robovi. Foto: MMC RTV SLO Telefon je res velik in kar težek, toda to samo prispeva k občutku vzdržljivosti telefona. Foto: MMC RTV SLO Zaslon je eden glavnih adutov tega mobilnega telefona. Foto: MMC RTV SLO Malo je razočarala baterija, ki je celo manjša kot pri modelu Xperia Z5 Premium. Ob uporabi, opisani na koncu testa, je opešala mnogo pred koncem dneva, vsega skupaj je zdržala 20 ur. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na testu: Povrnjeni prestiž – Sony Xperia XZ Premium

Tihi velikan

17. julij 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sony se kar nekako ne more izvleči iz položaja na trgu mobilne telefonije, kjer ga uporabniki skoraj ne poznajo več.

Na leto pošljejo na trg manj kot deset novih modelov telefonov, ki so velikokrat le različice enega ali dveh osnovnih modelov. Manjka jim kakšen prodoren, opazen in seveda zmogljiv telefon, ki bi privabil nove kupce. Kljub temu pa se vsaj v segmentu najdražjih prenosnih telefonov še kar dobro znajdejo.

Model Xperia XZ Premium je, kot že ime pove, prestižna različica modela Xperia XZ in je trenutno najboljše, kar premore Sony. In dejansko ima kar nekaj lastnosti, ki prekašajo konkurente, večinoma zato, ker so pri Sonyju ubrali drugačno pot razvoja kot drugod. Tako ima na primer Xperia XZ Premium 4K-zaslon, prvi na trgu, ter odličen fotoaparat, ki zmore posneti super počasne posnetke pri 960 sličicah na sekundo.

Pravokotno, a trpežno

Oblikovno se pri Sonyju držijo preizkušenega recepta z oglatimi robovi. XZ Premium ima seveda premijsko ohišje, sprednja in zadnja stranica sta prekriti z zaščitnim steklom Gorilla Glass 5, a stranski robovi so vseeno iz polikarbonata, čeprav je to pri modelu v črni barvi praktično neopazno. Vrhnji in spodnji rob telefona sta kovinska. Telefon je res velik in kar težek, toda to samo prispeva k občutku vzdržljivosti telefona. Telefon je seveda odporen proti prahu in vodi (IP68), zato je ob straneh komaj kakšna tipka. Glavna tipka na desni strani za vklop/izklop telefona ali zaslona je hkrati tudi čitalnik prstnih odtisov. Tu je še vedno tudi tipka/sprožilec za fotoaparat.

Zaslon je eden glavnih adutov tega mobilnega telefona. Prikaže lahko sliko razločljivosti kar 3840 x 2160 slikovnih točk (4K), kar je okoli 30% več kot pri Samsungu S8. Seveda človeško oko sploh ne opazi razlike, je pa veliko lepše in natančnejše pregledovati fotografije, posnete pri najvišji razločljivosti, na takšnem zaslonu. Zaslon tudi podpira HDR videoposneke, ki pa jih zaenkrat še ni veliko. Na srečo zaslon običajno prikazuje sliko kakovosti FullHD (1080p), le kadar se prikazuje vsebina z višjo razločljivostjo, avtomatsko preklopi na višjo gostoto točk. Na žalost je zaslon kar precej odseven, zaradi česar je uporaba zaslona v močni sončni svetlobi precej otežkočena.

Malo je razočarala baterija, ki je celo manjša kot pri modelu Xperia Z5 Premium. Ob uporabi, opisani na koncu testa, je opešala mnogo pred koncem dneva, vsega skupaj je zdržala 20 ur. Še najbolj se baterija prazni pri ogledu videoposnetkov oziroma igranju igric, kar je sicer razumljivo, glede na zmogljivosti zaslona. Telefon podpira hitro polnjenje, a je v paket dodan polnilnik, ki tega ne omogoča, kar pomeni, da je potrebno tak polnilnik dokupiti. Prav tako v paketu ni bilo slušalk.

Čudovite fotografije, a tiha glasba

Xperia XZ Premium je zaradi svoje velikosti idealna za ogledovanje fotografij ali videoposnetkov. Aplikacija Album je gotovo ena najboljših za pregledovanje fotografij, kar smo jih videli. Avtomatično preklopi razločljivost zaslona na 4K ob ogledu visokoresolucijskih fotografij. Razporeditev posnetkov je intuitivna, lahko pa jih pregledujete na zemljevidu, če so posnetki opremljeni s koordinatami. Album je povezan s spletnimi albumi Facebook, Flickr in Google Photos.

Glasbeni predvajalnik, imenovan preprosto Music, ima vse potrebne nastavitve za uživanje v glasbi, izenačevalnik zvoka, zvočne efekte, povezavo z zunanjimi zvočniki, itd. Poišče lahko video na Youtubu, informacije o izvajalcu na Wikipediji ali pa besedilo pesmi v Googlu. Kvaliteta zvoka je na visoki ravni, zvok je jasen in čist, malo slabši prek slušalk, kar je povsem običajno. Zato pa je glasnost glasbe podpovprečna. To velja tako za stereo zvočnike kot tudi za slušalke. Morda se pri Sonyju bojijo, da bi si uporabniki pokvarili sluh, a včasih je zvok res neprijetno tih.

Mnogi konkurrenti so se odločili vgraditi kar dve leči kamere na zadnji stranici svojih telefonov (nekateri tudi spredaj), a pri Sonyju so se odločili raje zamenjati 23 MP senzor iz prejšnjih modelov s povsem novim senzorjem 19 MP IMX 400 ExmorRS. Takoj pod senzorjem je sedaj vgrajen RAM čip, namenjen za začasno shranjevanje zajetih posnetkov, zaradi katerega je zajem fotografij kar petkrat hitrejši in zaradi katerega je sploh mogoč zajem super počasnih posnetkov.

Uporabniški vmesnik kamere je tak kot prej, s tem, da je na primer za zajem počasnih posnetkov potrebno kar nekajkrat klikniti po menijih, s tem pa se izgublja čas za dober posnetek. Prav tako je še vedno posebna ikona za videoposnetke kakovosti 4K.

Kakovost fotografij, posnetih v lepih svetlobnih pogojih, je zares odlična. Še tista mehkost ali zamegljenost v kotih posnetkov je izginila. Slike so ostre in z odlično barvno uravnoteženostjo. V slabši svetlobnih pogojih se kvaliteta posnetkov občutno poslabša, toda še vedno je dovolj visoka tudi za kakšno objavo. Zanimivo je, da so najlepši posnetki nastali kar z osnovno nastavitvijo, imenovano Inteligent Auto, ki avtomatično vklaplja HDR in poskrbi za nastavitve, ne glede na sceno ali svetlobne pogoje.

Videoposnetki najvišje razločljivosti so sicer lepi, a morda preveč zrnati, zato so še vedno najboljši tisti, posneti pri razločljivosti 1080p. Izredno zanimiv pa je zajem super počasnih posnetkov, ki so razločljivosti 720p. Kamera sicer snema običajen posnetek, vmes pa je potrebno pritisniti na poseben gumb na zaslonu in kamera zajame delček posnetka (0,18 sekunde) pri hitrosti 960 sličic na sekundo (torej približno 170 sličic). Če vam uspe ujeti pravi trenutek, so ti posnetki zelo zabavni.

Sklepne misli

Sony Xperia XZ Premium je na dobri poti, da povrne prestiž skoraj pozabljeni znamki s svojim odličnim zaslonom in odlično kamero. Marsikomu bo tudi všeč minimalno spremenjen uporabniški vmesnik in trpežno oglato ohišje. Toda če bi vgradili še malo večjo baterijo ali vsaj dodali hitri polnilnik, bi vsekakor upravičil svojo prestižno ceno, ki pa je še vedno za kakih 50 evrov nižja od Samsunga S8.

Uporaba modela Samsung Galaxy S8 na testu:

Ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, ura ogledovanja videoposnetkov, dve uri igranja igric (grafično zelo zahtevne), zajem štiridesetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem 1-minutnega videoposnetka najvišje razločljivosti zajem 1-minutnega posnetka s super počasnim posnetkom, nekaj krajših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE in z vklopljeno povezavo WiFi.

Čas trajanja baterije na testu: 20 ur

Vladimir Milovanović