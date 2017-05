Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na raznolikost v inteligenci vpliva ogromno dejavnikov, ki jih šele začenjamo spoznavati. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odkrili 40 povsem novih genov, povezanih z inteligenco

Pozitivni vplivi na inteligenco so lahko negativni na druge poteze

29. maj 2017 ob 20:04

Amsterdam - MMC RTV SLO

Nizozemski znanstveniki so v novi študiji odkrili 52 genov, povezanih z inteligenco, od tega jih je bilo 40 povsem novih, kar pomeni velik premik na področju preiskav inteligence.



Po poročanju portala ScienceDaily je inteligenca ena najbolj raziskovanih potez človeštva, a kljub temu je bilo doslej z njo poveznih odkritih genov le za peščico, pa še zanesljivost teh je bila dvomljiva. Zdaj so raziskovalci Vrije Universiteit Amsterdam odkrili 40 povsem novih genov povezanih z inteligenco, ki se izražajo predvsem v možganskem tkivu.



"Izsledki raziskave so zelo vznemirljivi, saj nam ponujajo zelo robustno povezavo z inteligenco … in so še posebej pomembni pri oblikovanju sinaps. Prvič smo dobili namige za biološke mehanizme inteligence," je pojasnila vodilna raziskovalka skupine Danielle Posthuma.



95 odstotkov variacij v inteligenci je še neznanka

Raziskava je prav tako pokazala, da so genetski vplivi na inteligenco močno povezani tudi z genetskimi vplivi na izobrazbene dosežke, nekoliko manj pa s prostornino lobanje, obsegom lobanje v otroštvu, višino in avtizmom.

"Te genetske korelacije nam osvetljujejo biološko podstat inteligence in tudi drugih potez. Sedem genov za inteligenco je npr. povezanih tudi s shizofrenijo, devet z indeksom telesne teže in štirje z debelostjo. Te tri poteze so negativno povezane z inteligenco, kar pomeni, da različice genov, ki pozitivno vplivajo na inteligenco, negativno vplivajo na shizofrenijo, indeks telesne teže ali na debelost," pa je povedala raziskovalka Suzanne Sniekers.

Kljub temu odkritju bo potrebnih še veliko raziskav, ki bodo razkrile genetske vzroke v variacijah inteligence, saj trenutno odkritje osvetljuje le okoli pet odstotkov te raznolikosti. "Glede na visoko dednost inteligence, je pričakovati še veliko genetskih učinkov, ki bodo pomembni," je še dodala Posthumova.

