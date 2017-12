Odkrili najstarejše oko, ki šteje 530 milijonov let

Fosil našli v Estoniji

10. december 2017 ob 14:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna ekipa arheologov je v fosilu odkrila doslej najstarejši primerek očesa, ki sega kar pol milijarde let v zgodovino. Zgradba organa se do danes ni bistveno spremenila.

Analiza očesa je dokazala, da se zgradba in funkcija očesa v tem času nista bistveno spremenili, so znanstveniki zapisali v znanstvenem časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Arheologi so v 530 milijonov let starem ostanku morskega bitja odkrili primitivno obliko očesa, ki ga danes lahko najdemo pri rakih, čebelah in kačjih pastirjih, poročajo britanski mediji.

Znanstveniki so ga odkrili med analizo ohranjenega fosila členonožca trilobita, ki so ga našli v Estoniji. Ti predniki rakov in pajkov so v času paleozoika - pred 541 do 251 milijonov let - živeli v morju.

Arheologi so po analizi optičnega organa prišli do ugotovitve, da gre za primitivno obliko sestave očesa, ki spominja na tista, ki jih imajo danes čebele. Njegova struktura in funkcija pa se v minule pol milijarde let nista bistveno spremenili.

V raziskavi so sodelovali arheologi iz univerz v Edinburghu, Kölnu in Tallinnu.