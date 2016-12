Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Opice imajo dovolj razvit vokalni trakt, da bi se lahko med seboj sporazumevale. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Opice pri govoru ovirajo možgani, ne anatomija

Opice bi lahko imele na tisoče besed

11. december 2016 ob 16:44

Dunaj - MMC RTV SLO

Najnovejša raziskava kaže, da opic pri govoru ne ovirajo anatomske omejitve ust in žrela, temveč so za prepreke odgovorni njihovi možgani.

Desetletja je veljalo prepričanje, da se opice ne morejo naučiti novih glasov zaradi anatomije njihovih glasilk, jezika in ustnic, poroča spletni portal ScienceDaily. Vendar najnovejša raziskava, ki sta jo izvedla Tecumseh Fitch z dunajske univerze in Asif Gazanfar z ameriške univerze Princeton, kaže, da ni čisto tako.

Rentgenski posnetki vokalnega trakta so pokazali, da je ta veliko prožnejši, kot se je domnevalo do zdaj. To je raziskovalca napeljalo k sklepu, da so prepreke do govora nečloveških primatov v njihovih možganih in ne v njihovi vokalni anatomiji.

Iz posnetkov sta namreč sestavila računalniški model vokalnega trakta opic in si zastavila vprašanje, kako bi zvenel njihov govor, če bi imele človeške možgane. Izkazalo se je, da bi zlahka oblikovale večje število glasov, pravzaprav dovolj, da bi lahko proizvedle na tisoče raznolikih besed.

A. Č.