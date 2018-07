Poročilo: Privzete nastavitve najmanj ščitijo zasebnost uporabnikov

Študija norveške potrošniške organizacije

27. junij 2018 ob 15:24

Oslo/Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Facebook in Google manipulirata z uporabniki, da ti delijo kar največ informacij o sebi, predvsem s premišljenim oblikovanjem strani, vsiljivimi privzetimi nastavitvami in načinom izbire "vzemi ali pusti", ugotavlja norveška potrošniška organizacija.

Poročilo je povzela Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Poročilo še ugotavlja, da Facebook in Google potrošnike silita oziroma načrtno usmerjata v izbiro, ki je z vidika varstva osebnih podatkov zanje slabša.

To počnejo prek standardnih oziroma privzetih nastavitev. Raziskava je namreč pokazala, da uporabniki redko spreminjajo predhodno izbrane nastavitve. V številnih primerih sta Facebook in Google kot privzeto nastavitev določila za uporabnikovo zasebnost najmanj ugodne nastavitve.

Poleg tega podjetji deljenje osebnih podatkov in uporabo usmerjenega oglaševanja predstavljata kot izključno pozitivno in koristno za uporabnika. Pri tem gre predvsem za premeteno izbiro besed in vizualne podobe, pospremljeno z grožnjami o zmanjšanju funkcionalnosti storitev, če bi uporabnik zavrnil privolitev, so zapisali pri ZPS-ju.

Veliko klikov za spremembo nastavitev

Če želi uporabnik izbrati zanj ugodne nastavitve zasebnosti, je pot do tja bolj kompleksna in zahteva več klikov, izbira pa je navadno skrita, še ugotavlja poročilo, ki vsebuje tudi analizo pojavnih oken (t. i. pop-upov), ki od potrošnikov zahtevajo izbiro določenih nastavitev zasebnosti. Ob tem je v številnih primerih pred uporabnikom skrito dejstvo, da ima v resnici zelo malo izbire nad obdelavo svojih osebnih podatkov in v veliki meri z obdelavo soglaša že s tem, ko storitev uporablja. Občutek nadzora nad svojimi podatki lahko uporabnike pripravi do deljenja še več svojih podatkov.

Tovrstne prakse kažejo na pomanjkanje spoštovanja do uporabnikov. Podjetji s tem hkrati obideta načelo, da bi morali imeti potrošniki dejansko možnost nadzora nad svojimi osebnimi podatki in zasebnostjo, so opozorili na Zvezi potrošnikov Slovenije.

V skladu z GDPR-jem?

Številne potrošniške organizacije in druge organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom zasebnosti tako v Evropi kot v ZDA, tudi ZPS, so zato pristojne nadzorne organe v svojih državah pozvale k preiskavi, ali je ravnanje navedenih podjetij skladno s pravili nove splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Izrazili so tudi pričakovanje, da bodo podjetja na podlagi novih pravil omogočila lažjo in jasno informirano odločitev ter nadzor nad svojimi osebnimi podatki.

A. P. J.