Posnetki MRI razkrili štiri edinstvene podtipe depresije

Vprašanje podtipov duševnih bolezni je pereče

10. december 2016 ob 13:37

New York - MMC RTV SLO

Ob pregledu več kot 1.100 posnetkov možganov z magnetno resonanco je raziskovalcem uspelo identificirati štiri podtipe depresije, ki jih določajo specifični vzorci v možganih.

"Štirje podtipi depresije, ki smo jih odkrili, se razlikujejo glede na klinične simptome, a kar je pomembnejše je, da se razlikujejo v odzivu na zdravljenje," je pojasnil Conor Liston, raziskovalec na medicinski fakulteti Weill Cornell Medicine, ki je v sodelovanju s še sedmimi institucijami odkril nove biološke kazalnike, piše spletni portal ScienceDaily.

Gre za značilne vzorce abnormalnih funkcionalnih povezav v možganih, ki so razkrili štiri določene podtipe depresije. Ti novi kazalniki bodo omogočili natančnejše določanje pacientov, ki so primerni za terapijo, ki uporablja ciljano stimulacijo nevronov, imenovano transkranialna magnetna stimulacija.



"Depresija se običajno diagnosticira na podlagi tega, kar doživljamo, ampak - tako kot pri volilnih anketah - je izid zelo odvisen od tega, kako postavimo vprašanje. Posnetki možganov pa so objektivni. Vprašanje podtipov je v psihiatriji namreč velika težava. Pa ne zgolj pri depresiji in bilo bi zelo dragoceno, če bi lahko imeli objektivne biološke teste, ki bi pomagali pri diagnosticiranju duševnih bolezni," je še sklenil Liston.

A. Č.