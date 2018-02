"Prijaznejši internet se začne s teboj"

Zaznamujemo dan varne rabe interneta

6. februar 2018 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z vsako objavo na spletu se izpostavimo in izgubimo del svoje zasebnosti, dopolnimo svoj spletni ugled in digitalni odtis. Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek v februarju - v mesecu varne rabe interneta.

Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj je mednarodno geslo letošnjega dne varne rabe interneta, ki spodbuja uporabnike k ustvarjanju prijaznejšega interneta za vse, še posebej za njegove najmlajše uporabnike. Promovira ga slovenska točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje Safe.si. Letos je v ospredju problematika pretiranega objavljanja na družbenih omrežjih, saj z deljenjem svojih fotografij in drugih informacij prek Facebooka, Viberja, Instagrama, Snapchata izgubljamo nadzor nad svojo zasebnostjo.

Slovenci na internetu

Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2017 internet vsak dan ali skoraj vsak dan uporabljalo skoraj 70 odstotkov ljudi, starih od 16 do 74 let. Od tega jih je slaba polovica e-veščine obvladovala zelo dobro. Dobra polovica upokojencev interneta ne obvlada, brez e-veščin je tudi četrtina brezposelnih.

Namen dneva varne rabe interneta je tudi spodbuditi uporabnike k ustvarjanju prijaznejšega interneta in spoštljivemu komuniciranju, še posebej zaradi pojava lažnih novic (fake news), spletnega trpinčenja in nadlegovanja.

Izobraževanje mladih

Opozarjanje na prelahkotno deljenje osebnih podatkov na spletu je namenjeno predvsem mladim, zato so bili k izvajanju aktivnosti na to temo povabljeni številni vzgojno-izobraževalni zavodi. Po podatkih Safe.si se cel mesec v osveščanje v Sloveniji vključuje več kot 230 učiteljev in strokovnih delavcev iz 210 osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov. Na njihovi spletni strani pa je mogoče najti izobraževalno gradivo za učence, kvize, nasvete in slovar internetnih pojmov.

