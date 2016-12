Raziskava: Preveč časa na Facebooku v prazničnih časih slabša počutje

Preveč "visenja" na družbenih omrežjih lahko škodi

22. december 2016 ob 16:28

Kobenhaven - MMC RTV SLO

Raziskava Univerze v Köbenhavnu kaže, da se bodo ljudje počutili slabše, okrepil pa se bo občutek zavisti, če bodo v prazničnih časih preživeli preveč časa na Facebooku.

Raziskava ugotavlja, da se bodo ljudje zaradi preveč brskanja po Facebooku v času božičnih in novoletnih praznikov in gledanja vseh tistih "srečnih" družin in prazničnih fotografij prej počutili slabše kot praznično. Pretirana uporaba družbenih omrežij lahko povzroči občutek zavisti, po poročanju BBC-ja še ugotavlja raziskava. Temu so namreč vzrok "nerealistične družbene primerjave".

Posebej je izpostavljen negativen učinek brkljanja po družbenih omrežjih brez povezave s komer koli oziroma pasivnega spremljanja omrežij. Aktivno komuniciranje in povezovanje z ljudmi na družbenih omrežjih je veliko pozitivnejša izkušnja, kaže raziskava.

V raziskavo je bilo vključenih več kot 1.000 udeležencev, večinoma žensk. "Redna uporaba družbenih omrežij, kot je Facebook, lahko negativno vpliva na vaše čustveno počutje in zadovoljstvo z življenjem," ugotavlja raziskava, ki poudarja, da je lahko eden izmed ukrepov za izboljšanje počutja prenehanje pregledovanja omrežij za teden dni.

B. V.