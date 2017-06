Se je sprožil usodni udarec proti piratskim vsebinam?

Sledile bi lahko sodne blokade IP-naslovov

15. junij 2017 ob 15:22

Luxembourg - MMC RTV SLO

Sodba Sodišča EU-ja proti Pirate Bayu je omogočila nizozemskemu varuhu avtorskih pravic, da od dveh ponudnikov medmrežja zahteva, da onemogočita dostop do omenjene spletne strani.



Nizozemska organizacija za varovanje avtorskih pravic Stichting Brein je že leta 2010 od ponudnikov Ziggo and XS4ALL zahtevala, naj onemogočita dostop do vseh IP-naslovov torrent strani Pirate Bay. In Sodišče EU-ja ji je zdaj ugodilo, kar bi lahko sprožilo verižni učinek.



Primer je prišel tudi na nizozemsko vrhovno sodišče, ki je za pomoč zaprosilo Sodišče EU-ja, ki je pristojno za tolmačenje evropske zakonodaje. V sodbi, izdani v sredo, Sodišče EU-ja ugotavlja, da bi Pirate Bay lahko kršil avtorske pravice, kakor to opredeljuje evropska direktiva, saj indeksira torrent datoteke in tako omogoča, da so zlahka dostopne uporabnikom. Poleg tega jih kategorizira in odstranjuje nepravilne datoteke ter dejavno filtrira vsebine.



Hkrati pa so upravljavci spletne strani dobro seznanjeni z dejstvom, da ponujajo zaščiteno vsebino in s tem še služijo, piše sodišče v svoji obrazložitvi.



Odvetnik Jeremy Harris je za BBC komentiral, da samega Pirate Baya to ne bo pretirano prizadelo, saj je dostop do njega onemogočen že v številnih državah, je pa razsodba zelo pomembna za druge podobne torrent strani. Ernesto van der Sar, urednik spletne strani TorrentFreak, pa je za BBC dejal, da bomo še videli, ali bo to ustavilo uporabnike pri dostopanju do Pirate Baya.

Andrej Čebokli