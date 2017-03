Se lahko zaradi ranljivosti na Ajpes podtikajo ponarejeni dokumenti?

Poudarki Digitalni podpis mdsign uporablja le še en portal, težava ni razširjena Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Raven informacijske varnosti v slovenski javni upravi ni na visokem nivoju. Foto: Reuters Brez zagotavljanja integritete podatkov državljani zaupanje v celoti polagajo v etičnost in odgovornost ravnanja Ajpesovih zaposlenih, ki pa je ravno na podlagi nedavnih primerov vprašljiva. Tadej Nared, SI-CEH Ajpes je javna agencija za zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov o poslovnih subjektih in bonitetna agencija. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. Vodja SI-CERT-a Gorazd Božič poudarja, da so varnostne ranljivosti, tudi kritične, del vsakdana v svetu IT-ja. Foto: SiCERT Microsoft je lansko leto v Win7 imel 39 kritičnih napak, ki omogočajo t. i. 'remote code execution', se pravi, da je možen prevzem naprave in izvajanje poljubne kode na njej. Kolikšen proračun ima Microsoft, kakšne vrhunske razvijalce, pa se jim še vedno to dogaja. Ranljivost so v svetu IT-ja dejstvo. Ne branim Ajpesa, ker ne vem točno, kaj se je dogajaj. A zgolj zaradi dejstva, da so bile ranljivosti pri njih odkrite, še ne pomeni, da je tukaj nujno šlo za malomarnosti ali nestrokovno delo. Božič, SI-CERT V primeru masovnega prevzema EMŠO, davčnih številk, naslovov prebivalcev in podobnih podatkov bi nastala nepopravljiva škoda. Veliko birokratskih in upravnih postopkov se zanaša na to, da EMŠO in davčno številko pozna samo imetnik in da ta podatka nista javna. Samo sprašujemo se lahko, kaj bi se zgodilo, če bi se take podatkovne baze znašle na črnem trgu. Kako bi ukrepala vlada in ali smo na to pripravljeni? Luka Pušič, SI-CEH Na Slo-Techu so se zadnjo odkrito varnostno ranljivost odločili objaviti takoj, "ker je bilo obvestil v zvezi z Ajpesom iz različnih virov v zadnjem času kar precej in ker gre v tem primeru res za jagodni izbor". Foto: Slo-Tech Varnostne pomankljivosti podpisne komponente bi morale biti ugotovljene in odpravljene že pred začetkom njene uporabe. Za ta namen se pred uvedbo novega programa navadno opravi varnostno preverjanje, ki je v primeru programske opreme, ki dela z občutljivimi podatki, še posebej pomembno. Podobno velja za ranljivost SQL vrivanja, ki bi morala biti zaznana tekom izvedbe varnostnega preverjanja spletne aplikacije. Zakaj ranljivost ni bila zaznana in odpravljena, ne vemo. David Petek, SI-CEH Kovačič je strokovnjak za informacijsko zasebnost in pisec zadnje odmevne objave o ranljivosti na Ajpes. Foto: BoBo Pri uporabi bi bil zelo previden oziroma podpisne komponente sam ne bi uporabljal. Kovačič Uporabniki lahko zaupajo sistemu AJPES, ob uporabi vseh previdnostnih ukrepov na lastnih računalnikih in omrežjih, kot je to nujno in običajno tudi za uporabo drugih spletnih rešitev. [...] Vse ranljivosti, o katerih smo bili obveščeni, so po zagotovilih naših izvajalcev in vedenju uslužbencev Ajpesa odpravljene. Božič, Ajpes V SI-CEH-u so mnenja, da Ajpes trenutno za uporabnike ni varen. Foto: SI-CEH Zadnji zunanji vdorni pregled pred incidentom izveden v letu 2013, naslednji pa je bil načrtovan po objavi novega portala, ki je povzročil precej sprememb na aplikacijah, v obdobju februar-marec 2017. Postopek javnega naročila je v teku. Po izvedbi korekcijskih ukrepov je AJPES interno izvedel vdorna testa za ranljivi aplikaciji. Iz poročil je razvidno, da orodje prej objavljene ranljivosti ni zaznalo. Babič o pogostosti varnostnih ter vdornih testov in prihodnosti Ajpes se strinja, da lahko opozarjanje na potencialne ranljivosti na dolgi rok poveča nivo kibernetske varnosti in zavedanja o njenem pomenu. Menimo pa, da bi morala biti pravila izvajanja varnostnega raziskovanja usklajena v krogu zainteresirane javnosti in javno objavljena. V primeru upoštevanja teh pravil, bi bili raziskovalci ustrezno zaščiteni. Tarče raziskovanja, pa bi lahko na ustrezen način, varno in brez večjih negativnih vplivov na svoje storitve, izvedle potrebne ukrepe za zmanjšanje varnostnih tveganj. Ajpes se zaveda, da raziskovalci vlagajo v odkrivanje potencialnih varnostnih ranljivosti veliko časa in specifičnega znanja in je njihov prispevek k izboljšanju varnostnih rešitev pomemben. Ajpes bo vsekakor podprl iniciative za tovrstno sistemsko rešitev področja v duhu "fair-play". Če v doglednem času te iniciative ne bodo realizirane, bo AJpes preučil tudi predlog SI-CERT, da na svojem portalu objavi pogoje, pod katerimi bo dovolil preizkušanje varnostnih elementov svojih sistemov z namenom, da se stopnja varnosti dodatno poveča. Ajpesov poziv k sodelovanju s preizkuševalci Posledično v Fundaciji SICEH tudi pozdravljamo prihajajočo evropsko direktivo, ki predpisuje obvezno poročanje o vdorih in se zavzemamo za spremembo kulture na področju informacijske varnosti in čimprejšnjo uveljavitev teh dobrih praks tudi v Sloveniji. Namreč podjetja in organizacije bodo kaj kmalu (maj 2018) soočena z visokimi kaznimi za nepravilno ravnanje s podatki in že manjša napaka, ki omogoča vrivanje SQL stavkov, lahko žrtev stane 4% letnega prometa. 8. marec 2017 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na spletišču Ajpesa, ki upravlja z obsežnimi bazami občutljivih osebnih in poslovnih podatkov, so v zadnjem času odkrili številne in resne varnostne ranljivosti. Na začetku meseca je nekdo vanj vdrl skozi ranljivost, "ki je ne bi smelo biti", zdaj pa je se je izkazalo, da tudi njihov sistem za digitalno podpisovanje omogoča zlorabe.

Kakšne? "Kot bi na sodišču ali policiji dal izjavo, nato pa bi podpisal le številko spisa, ne izjave same," opozarja varnostni strokovnjak Matej Kovačič. Ajpes po drugi strani zagotavlja, da so vse znane ranljivosti odpravljene in da lahko uporabniki v dobri veri uporabljajo vse aplikacije.

Te dni se okoli 170 tisoč uporabnikov Ajpesa pripravlja na oddajo letnih poročil, obveznost, ki pritiče skoraj vsem poslovnim subjektom v naši državi. Oddani dokumenti služijo za odmero nekaterih davkov, statistično obdelavo, javni značaj poslovodnih izkazov in še marsikaj. Početje je zakonsko obvezno. Za neoddane dokumente lahko padejo globe, za ponarejene pa kazenske ovadbe. Oddaja dokumentov vse pogosteje poteka prek spleta.

A dogajanje v zadnjem mesecu meče dvom na digitalno varnost tega početja. Na dan prihaja vse več obvestil o ranljivostih v spletnih aplikacijah Ajpesa. Začelo se je 8. februarja, ko je nekdo vdrl vanj in pridobil dostop do zalednih podatkovnih baz, v katerih je množica osebnih podatkov, denimo EMŠO številke vseh lastnikov, zastopnikov in nadzornikov vseh poslovnih subjektov v registru, ki ga vodi Ajpes. Storilec oz. najditelj je ranljivost takoj sporočil spletni skupnosti Slo-Tech, slednja Ajpesu, nakar so jo pokrpali. Drugo resno varnostno ranljivost so prek taistega portala razkrili konec meseca. Izkazalo se je, da digitalno podpisovanje dokumentov, ki jih podjetniki pošiljajo Ajpesu, deluje na napačen način; takšen, da zbuja dvom v pristnost v bazo oddanih aktov.

Na Slo-Tech so pokomentirali, da so objavili le "jagodni izbor", obvestil, o tej spletni strani pa da jih dobivajo vse več. Incident je bil le vrh ledene gore, ki kaže, da "informacijska varnost javne uprave drvi proti katastrofi".

Na MMC-ju smo zato preverili, kaj se je zgodilo in ali Ajpes lahko zagotovi, da je luknje pokrpal in da lahko uporabniki aplikacije še uporabljajo v dobri veri. Agencija je zagotovila, da lahko zdaj uporabniki sistemu zaupajo, a vsi strokovnjaki, ki smo jih ob tem kontaktirali, niso tako prepričani. Na Slo-Techu uporabo podpisne komponente Ajpesa še vedno odsvetujejo in tudi informacijski strokovnjak Matej Kovačič, avtor prvega razkritja na portalu, je ne bi uporabljal, medtem ko bi bil za portal na splošno "zelo previden". Na Fundaciji SI-CEH, združenju Slovenskih certificiranih etičnih hekerjev, pa so bili jedrnati: "NE, Slovenci trenutno ne morejo varno uporabljati Ajpesa."

Prvi februarski vdor

Kaj se je zgodilo pri prvem incidentu? Nekdo je izvedel t. i. SQL vrivanje. Programsko kodo za vdor je vnesel kar v privzeto vnosno okence enega izmed obrazcev. Nekako tako, kot bi v Googlov iskalnik vnesli nekaj vrstic kode, nakar bi Googlovo računalnikovje namesto iskanja vnešenega to kodo kar - izvedlo. Nekaj podobnega se je zgodilo pri Ajpesu. "Če je sistem neustrezno postavljen, potem v neko vnosno polje napišeš del programske kode, ki se potem izvede na bazi," je za MMC povedal Kovačič. Ta koda tipično vsebuje enojne narekovaje, zato domneva, da je do namiga nekdo prišel, ko je iskal ime kakšnega podjetja z okrajšavo (npr. Mravl'ca). "Ko si to vnesel, je javilo napako. Naprednejši uporabnik je lahko hitro začutil, da gre za ranljivost."

Izkazalo se je, da se na ta način lahko iz baze izpiše tudi javnosti skrite podatke iz večjega števila baz oziroma njihovih izsekov (domnevno kar 59 baz), med njimi centralnega registra prebivalstva, poslovnega registra, registra transakcijskih računov itd. Kar pomeni, da so bili prek ene same ranljivosti dostopni občutljivi podatki, denimo EMŠO in davčne številke, stotisočev Slovenk in Slovencev. Kaj bi se zgodilo, če bi jih zlonamerni heker vse javno objavil? Veliko postopkov v državi temelji ravno na njih zaupnosti. Škoda bi se lahko štela v desetinah milijonov evrov. Sploh ob možnosti, da bi kreker lahko prek Ajpesa okužil obiskovalce, torej kar precejšen del slovenskih podjetij.

SQL ranljivost spada med osnove

Zapovrh je ranljivost takšne narave - da je načeloma ne bi smelo biti. Prav proti tovrstnim luknjam institucije najprej in najintenzivneje testirajo svoje sisteme. "Ranljivost z vrivanjem SQL stavkov je ena najbolj znanih in najbolj kritičnih ranljivosti aplikacij, ki se povezujejo s podatkovnimi bazami," je pojasnil Luka Pušič s SI-CEH-a. "Je dobro dokumentirana in za zlorabo take ranljivosti obstajajo avtomatizirana orodja. Vsi programerji bi morali to ranljivost poznati, zato nas čudi, da je taka ranljivost v AJPESu sploh obstajala," je dodal. Na Ajpesu bogastva podatkov očitno niso dovolj marljivo varovali.

Kovačič: PR in zavajanje namesto 'po pravici'

Portal je po prejetju obvestila o ranljivosti takoj kontaktiral vse relevantne deležnike in od njih še isti dan dobil povratno informacijo, da je napaka odpravljena, zato je naslednji dan ranljivost odpravil. "Kasneje se je izkazalo, da to ni bila edina ranljivost. Jaz tega sicer nisem hotel preverjati, ker bi naredil kaznivo dejanje. A oni so ranljivost na SQL vrivanje popravili točno na enem obrazcu, kjer je bila napaka najdena. Ne pa na drugih obrazcih. Ljudje so seveda testirali in to odkrili, pa še kup drugih napak, ki jih do zdaj tudi nismo javno objavili," je bil kritičen sogovornik.

"Najprej bi morali preveriti, ali so zares popravili zadevo ali samo košček. Tukaj so zelo zavajali, hoteli so bolj delati PR kot povedati po pravici, kaj je. Rekli so nam, da je napaka odpravljena in zato smo šli v objavo. Seveda ni bila, in če bi mi to vedeli, potem bi počakali," je bil kritičen Kovačič.

Ajpes: Do širšega vdora ni prišlo

Na Ajpesu so pojasnili, da do večjega dostopa do nejavnih podatkov ni prišlo; dejansko naj bi bili prevzeti zgolj za eno osebo. Ocenili so, da je šlo za načrtovan in dobro organiziran napad, izveden s strani strokovnjakov za informacijsko varnost in to na kulturni praznik. Skozi analizo so ugotovili, da je se je ranljivost pojavila na dveh aplikacijah, ki so jih razvili zunanji izvajalci. Tiste, ki so jih razvili znotraj agencije, pa niso vsebovale te ranljivosti. Ajpesov vodja Službe za informacijsko tehnologijo Marjan Babič je pojasnil, da so po prejetju informacije takoj ukrepali in da je zunanji izvajalec, vzdrževalec portala, v večerni urah ranljivosti odpravil. Ponoči pa je bilo nakazano, da ista ranljivost obstaja še drugje in odpravili so jo do jutranjih ur. "Glede na število in zahtevnost aplikacij na portalu pa seveda pregleda vse kode ni bilo mogoče izvesti v tako kratkem času," je poudaril. Kasneje so vse testirali z odprtokodnim orodjem in ranljivost na vstavljanje SQL stavkov naj bi bila odpravljena.

Drugi februarski incident

Proti koncu meseca je Slo-Tech prek anonimnega omrežja Tor prejel še eno obvestilo neimenovanega varnostnega raziskovalca, ki je našel več resnih ranljivosti v podpisni komponenti Ajpesa, v aplikaciji mdSign. Prva in najhujša: digitalni podpis v nekaterih primerih ne podpisuje dejanskih dokumentov, ki jih uporabnik pošlje Ajpesu, temveč je samo identifikator. "Kot bi na sodišču ali policiji dal izjavo, nato pa bi podpisal le številko spisa, ne izjave same," je pojasnil Kovačič.

To ne zagotavlja integritete dokumenta. Implikacije so lahko različne, v vsakem primeru takšne, "da je podpis povsem neustrezen in neveljaven", je zatrdil Pušič. Poenostavljeno: ni zagotovila, da je podpisani dokument, denimo letno poročilo o poslovanju podjetja, na strežniku Ajpesa nespremenjen. Ali pa da v "spisu" ni še kakšnega dodatnega dokumenta, za katerega s podpisom jamči sodelujoče podjetje.

Le v enem primeru

Babič je poudaril, da ni šlo za predvideno funkcionalnost in da ne ve, zakaj je zunanji izvajalec, podjetje Mojdenar, to izvedel na drugačen način. To še ugotavljajo, od podjetja pa so nemudoma zahtevali spremembo rešitve tako, da bo podpisan originalni dokument. "Sprememba je že bila izvedena in jo bomo v naslednjih dneh po testiranju namestili v produkcijsko okolje," je napovedal. Izpostavil je še dejstvo, da je to edini primer, ki odstopa od običajne realizacije - gre za e-pooblastila. O morebitnem ukrepanju proti podjetju Mojdenar pa bodo odločali, ko bodo razjasnjena vsa dejstva, je pa sodelovanje do zdaj vedno potekalo "strokovno in profesionalno".

Kar se pa tiče dvomov o verodostojnosti dokumentov, je Babič poudaril, da lahko vsak pooblastitelj na spletni strani neposredno vpogleda vsa pooblastila, ki so bila za posamezen poslovni subjekt izdana pooblaščencem. In obratno: pooblaščenci imajo na vpogled vsa prejeta pooblastila. Neposredno so vidni tudi vsi dokumenti, na osnovi katerih so bila pooblastila izdana. "Ker je število sistemskih administratorjev Ajpesa, ki imajo dostop do baze podatkov e-pooblastil, zelo omejeno, uslužbenci pa so preverjeni, drugi pa pravic za spreminjanje podatkov nimajo, je verjetnost zlorabe minimalna," je še zapisal. Nadalje bo Ajpes sam v najkrajšem možnem času opravil podrobno analizo shranjenih dokumentov in izvedel rešitve, ki ne bodo zbujale dvomov v integriteto e-podpisanih dokumentov, je še zagotovil.

Nared: Ni osnov informacijske varnosti

Strokovnjakov s SI-CEH-a pa to pojasnila niso zadovoljila. Podpis ni bil pripravljen z osnovnimi predpostavkami: zaupnosti, dosegljivosti in predvsem integritete podatkov - najbolj osnovnih principov informacijske varnosti. "Brez zagotavljanja integritete podatkov državljani zaupanje v celoti polagajo v etičnost in odgovornost ravnanja Ajpesovih zaposlenih, ki pa je ravno na podlagi nedavnih primerov vprašljiva," je zapisal Tadej Nared. Morda je komponenta tudi zakonsko neustrezna, saj mora biti elektronski podpis po zakonodaji učinkovito zaščiten pred poneverjanjem z uporabo trenutno dostopne tehnologije.

En sam, statičen šifrirni ključ za vse

Pa še ena napaka je v podpisni komponenti, ki morebitnemu napadalcu omogoča, da podpisniku v podpis z zvijačo podtakne poljubno vsebino. Podpisna komponenta vsebuje statičen šifrirni ključ - isti za vse uporabnike. Kdor ga pozna, ima ključ za vse ostale v sistemu. Ajpes se je je po razkritju sicer lotil, a na napačen način, sta si enotna Kovačič ter predstavniki SI-CEH-a. Agencija je zagato poskušala rešiti z uvedbo dodatnega nivoja šifriranja, a kot pojasnjuje Pušič: "Problemi ostajajo, saj podpisna komponenta ne preverja domene, na katero je vezano digitalno potrdilo za šifrirano sejo, tako da lahko napadalec podtakne svojega. Torej, iz varnostnega vidika za zdaj niso naredili ničesar."

Babič: Nimamo usposobljenih strokovnjakov

Predstavnik Ajpesa je pojasnil, da Ajpes rešitev za e-podpisovanje ne razvija sam, saj za to nima zaposlenih usposobljenih strokovnjakov. Zato trditev iz prejšnjega odstavka, ki smo mu jih poslali v komentar, "Ajpes v tem trenutku ne more nedvoumno potrditi ali ovreči, saj ne razpolaga z dovolj strokovnega znanja na tem področju". Je pa agencija takoj pozvala izvajalca, naj nemudoma pristopi k analizi problema in izvede vse potrebne aktivnosti, da se morebitne varnostne ranljivosti čim prej odpravijo. "Pri analiziranju smo proučevali tudi nekatere bolj radikalne ukrepe, vendar smo ocenili, da jih trenutno brez občutnega vpliva na delovanje storitev Ajpesa ni smotrno izvesti. Posledice za uporabnike bi bile nesorazmerno velike, saj mora okrog 170.000 zavezancev v tem obdobju izpolnjevati zakonske obveznosti oddaje letnih poročil."

Pojasnil je še, da agencija na trgu kupuje tiste uveljavljene rešitve, ki jih uporabljajo druge državne institucije, pa tudi tiste, ki so bile že nabavljene za javno upravo.

Podpisna komponenta kot zlonamerna koda?

Odkritih problemov še ni konec. Slo-Tech je ocenil, da se podpisna komponenta še naprej, tudi po Ajpesovih prvih popravkih, še vedno obnaša kot "učbeniški primer zlonamerne kode". Pa še to: pri Applovem operacijskem sistemu datoteko z digitalnim potrdilom shrani zašifrirano kar z geslom 1234 in uporabnika ne pozove, naj ga zamenja. " V primeru, da bi uporabnik nekje staknil zlonamerno kodo, bi zaradi tako slabega gesla napadalec z lahkoto prevzel uporabnikovo digitalno potrdilo, s katerim mu potem lahko napadalec ukrade identiteto," je nevarnost predstavil Pušič.

Babič je odgovoril, da se do teh hipotez Ajpes ne more opredeljevati iz dveh razlogov. Prvič, tehnične rešitve so v domeni zunanjega izvajalca; drugič, te hipoteze in izjave temeljijo na pretvorbi iz izvršne v izvorno kodo. "Po zagotovilih izvajalca navedena trditev o delovanju podpisne komponente ne drži, saj izhaja iz nepravilne interpretacije delovanja programske kode."

Ajpes: Uporabniki lahko zaupajo sistemu

Če potegnemo črto, lahko uporabniki Ajpesovemu sistemu zaupajo in ga uprabljajo v dobri veri? "Uporabniki lahko zaupajo sistemu Ajpes, ob uporabi vseh previdnostnih ukrepov na lastnih računalnikih in omrežjih, kot je to nujno in običajno tudi za uporabo drugih spletnih rešitev. Ajpes se bo trudil, da v najkrajšem času odpravi vse dvome in zaupanje uporabnikov ponovno dvigne na želeni nivo. Varnost portala Ajpes bo brez dvoma z nekaterimi že prej načrtovanimi ukrepi, ki po objavi novega portala zaradi okoliščin niso mogli biti takoj izvedeni, in ukrepi, ki so posledica prejetih informacij o dejanskih in potencialnih ranljivostih, na višji ravni, kot je bila prej. Ajpes se bo še naprej trudil, da bodo njegove storitve sodobne, varne, tehnološko ustrezne in uporabnikom prijazne," je zapisal Babič.

Vse ranljivosti, o katerih smo bili obveščeni, so po zagotovilih naših izvajalcev in vedenju uslužbencev AJPES, odpravljene, je še dodal.

Kako hitro je prehitro

Pri razkrivanju ranljivosti v informacijskih sistemih se navadno uporablja sistem odgovornega razkritja. Ta v grobem nalaga, da je treba luknjo najprej sporočiti odgovornim in jim dati razumen rok, da jo lahko pokrpajo, in šele nato se jo lahko tudi javno objavi. Zlonamerni krekerji jih seveda sploh ne obelodanijo, saj jim omogoča nadaljevanje protizakonitih početij. Toda v tem primeru se je med Slo-Techom in Ajpesom kot akterjema razkritja in skrbnika sistema nekaj zalomilo.

Že v prvem primeru je Ajpes podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Policija bo torej poskušala izslediti, kdo je poskusno penetriral v Ajpesov sistem, in ga preganjati. Kljub temu, da je ranljivost hitro razkril in se, kot trdi Ajpes, niti ni okoristil, temveč le dokazal obstoj luknje. Babič je potezo pojasnil takole: "V zvezi s prijavo suma kaznivega dejanja je bilo kar nekaj dilem. Glede na razvoj dogodkov je sprva res kazalo, da naj bi bile ranljivosti sporočene po principu odgovornega razkritja. Kasneje se je izkazalo, da spoštovanja tega principa, zlasti v delu, ki naj bi zagotavljal razumen čas za analizo in opravo pomanjkljivosti, enostavno ni bilo. Če "raziskovalec" ob treh zjutraj pošlje e-sporočilo in napove objavo ranljivosti v medijih ob deveti uri zjutraj istega dne, je vsakomur, ki pozna kompleksnost kibernetske varnosti, jasno, da ne gre za razumen rok," je zapisal. Spomnil je, da je prav na ta princip ob robu zadeve najbolj opozarjal SI-CERT.

Babič: Lahko bi ravnali drugače

Pa tudi po tem poskusu se napadi na Ajpes niso končali, temveč so se nadaljevali v povečanem obsegu, s številnimi posnemovalci in z različnimi taktikami. Ajpes je bil zato prisiljen portal previdnostno, začasno zapreti. In to v času, ko je delovanje nujno zagotavljati brez prestanka, saj uporabniki množično oddajajo letna poročila. "Zaradi navedenega in dejstva, da se je Ajpes kot javna agencija čutil dolžnega obvestiti organe pregona, je Ajpes vložil prijavo z namenom, da se bodo v bodoče upoštevala pravila odgovornega razkrivanja," je zatrdil Babič in dodal: če bi bila spoštovana, bi Ajpes brez dvoma ravnala drugače.

K večjemu soglasju in enotnim pravilom

Pozval je k uskladitivi pravil izvajanja varnostnega raziskovanja, pa tudi k javni objavi. Na ta način bodo raziskovalci ustrezno zaščiteni, tarče pa bodo lahko na ustrezen način in brez večjih negativnih učinkov na svoje storitve izvedle ukrepe za zmanjšanje varnostnih tveganj. Če do takšnih uskladitev ne bo prišlo, pa bo Ajpes preučil predlog SI-CERT-a, da sam javno objavi pogoje, pod katerimi bo dovolil preizkušanje varnostnih elementov na svojem sistemu.

Božič: Ne vidim razloga za hitenje

Da je objava prehitra, je ocenil tudi vodja SI-CERT-a, Gorazd Božič. "Po moji osebni oceni ni bilo razloga za takšno hitenje in bolje bi bilo, če bi se z objavo počakalo nek minimalen čas, kjer bi lahko razvijalci napako odpravili. [...] Osebno ne vidim razloga, zakaj ne bi dali vsaj nekajdnevnega roka. Standardi, ki veljajo v tujini, se začnejo celo pri 30 dnevnih," je povedal za MMC.

Do zapletov na Ajpesu se ni želel opredeljevati. Strokovna ocena (ne)varnosti sistema lahko temelji le na resnem, sistematičnem in temeljitem pregledu in izdatnem testiranju, je poudaril. Popolnoma neustrezno bi bilo, če bi se kot prestavnik SI-CERT-a do tega opredeljeval le na podlagi podatkov iz medijev, je poudaril.

Podpisa drugje ne uporabljajo

Je pa Božič razkril še eno pomembno informacijo. Takoj po objavi so kontaktirali podjetje, ki je izdelalo podpisno komponentno, in povprašali, kje vse se še uporablja mdSign. Če bi namreč bil široko razširjen, bi lahko bila ranljivost epidemična. Mojdenar je SI-CERT-u zagotovil, da se mdSign koristi le še na eni sami spletni strani v Sloveniji, pa še tam je izvedba drugačna in neproblematična.

Aljoša Masten