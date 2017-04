Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Z laserji so lahko zelo natančno manipulirali z atomi rubidija. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ustvarili tekočino z negativno maso, ki pospeši v nasprotni smeri sile

Raziskovalci bodo zdaj poskušali odkritje povezati z analognimi pojavi v vesolju

19. april 2017 ob 21:28

Pullman - MMC RTV SLO

Znanstveniki univerze Washington State so ustvarili tekočino z negativno maso. Gre za redek pojav v laboratorijih, ki lahko služi bolj natančnemu preučevanju določenih pojavov v vesolju.



Teoretično ima materija lahko negativno maso na podoben način, kot je električen naboj lahko negativen ali pozitiven, piše portal ScienceDaily. V našem vsakdanjem svetu smo soočeni zgolj s pozitivnim vidikom Newtonovega drugega zakona, se pravi, če predmet porinemo, se bo premikal v smeri, v katero ga potiskamo.

Negativna masa pa naredi ravno obratno. "Če jo porinete, začne pospeševati proti vam," bizarno lastnost pojasni Michael Forbes, profesor fizike z omenjene univerze.

Doslej nedosežena natančnost nadzora

V poskusu so raziskovalci rubidijeve atome ohladili na vsega skupaj -273 °C, kar je le malenkost nad absolutno ničlo. Pri tej temperaturi se delci začnejo obnašati kot valovanje. Prav tako se sinhronizirajo in začnejo premikati v sozvočju, kar je poznano kot supertekočina, ki se premika brez energijskih izgub.



Z laserji so rubidijeve atome ujeli, kot da bi bili v mikroskopski posodici. Na tej točki je supertekočina še imela običajno maso. Ko pa so "skledico" razbili, so atomi v središču začeli potiskati navzven, zaradi česar se je supertekočina razširila.



Z drugimi laserji so jih tedaj začeli znova obstreljevati in jih tako prisilili nazaj. In tako naprej in nazaj, s čimer so spremenili spin atomov. Ko pa rubidijevi atomi začnejo uhajati z dovolj veliko hitrostjo, se začnejo obnašati kot negativna masa in začnejo pospeševati v obratno sorazmerni smeri. "Izgleda, kot da bi rubidij zadel ob nevidno steno," pojasni Forbes.

Čeprav so negativno maso že uspeli ustvariti tudi v drugih laboratorijih, je tokrat novost natančnost s katero nadzirajo negativno maso. Ta natančnost pa jim omogoča preučevati nekatere analogne pojave v astrofiziki, kot so npr. nevtronske zvezde, črne luknje in temna snov.

A. Č.