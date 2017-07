Vam je všeč umetnost umetne inteligence?

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! To so najbolje ocenjene stvaritve računalnika. Foto: Rutgers University Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

30. junij 2017 ob 15:09

New Brunswick - MMC RTV SLO

Skupina raziskovalcev je ustvarila dvodelni algoritem, ki sam riše in ocenjuje svoje stvaritve, zanka pa je bila, da nariše take, ki ne padejo v noben slog, a jih še vedno prepozna kot umetnost.



Bo naslednji pretres v umetnosti povzročila umetna inteligenca? Povsem mogoče. Umetnostna zgodovinarka Marian Mazzone s kolidža Charleston je namreč združila moči z laboratorijema za umetno inteligenco univerze Rutgers in Facebooka, poroča New Scientist.

Skupaj so sestavili t. i. algoritem GAN, v katerem medsebojno delujeta dve računalniški nevronski mreži; ena služi kot generator slik, druga, diskriminator, pa jih ocenjuje na podlagi poznavanja 81.500 slik in slogov, v katerih so naslikane. Kar pa je bilo pri tem novega, je to, da je moral generator proizvesti nekaj stilsko novega, izvirnega, česar pa diskriminator ne bi smel zavrniti, češ da ne gre za umetnost.



Program je tako proizvedel niz slik, ki so jih dali v spletni anketi oceniti javnosti, pri čemer so jim zraven pokazali tudi slike človeških avtorjev. Na presenečenje avtorjev, so bile računalniške slike v mnogo primerih ocenjene nekoliko bolje kot človeške.



Kevin Walker z londonskega Royal College of Art meni, da se bodo meje kmalu zameglile: "Predstavljajte si, da pride nekdo k vam na obisk in vpraša: 'Čigavo delo pa je to?' Vi pa mu odvrnete: 'V bistvu je to naredil stroj.' To bi bil zanimiv začetek pogovora."



A. Č.