Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Duncan Haldane marca 2018 na obisku v Sloveniji. V roki drži Nobelovo nagrado. Foto: Val 202/Maja Stepančič Jamarji na delu. V Sloveniji imamo več kot 12.000 jam. Foto: MMC RTV SLO Cepljenje med obveznostjo in svobodo odločanja. Več v Frekvenci X. Foto: EPA Dodaj v

Video- in avdioznanost: Nobelovec slovenskih korenin, cepljenje in Hawkingova radiacija

Znanost na TV, Radio Slovenija v februarju

22. april 2018 ob 13:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako fizik in nobelovec Haldane doživlja Slovenijo? Kaj nam povedo jamski sedimenti? Lahko zaostritev zakonodaje o cepljenju prinese negativne učinke? Vse to in še mnogo več v oddajah o znanosti na RTV SLO.

Nobelov nagrajenec, pa še napol Slovenec. Duncan Haldane je Nobelovo nagrado prejel leta 2016 na področju fizike za odkritje topolških kvantnih snovi. Je raziskovalec, ki v laboratoriju preživi tudi 15 ur na dan, a pravi, da ima to srečo, da je plačan za nekaj, kar resnično rad počne. "Žena me sicer pogosto sprašuje, zakaj si ne vzamem več počitnic, ampak kolege fizike velikokrat spoznavam na zelo lepih krajih in to so moje počitnice. Fasciniran sem nad tem, kar počnem," je povedal v pogovoru za Radio Slovenija, oddajo Frekvenca X, ob robu njegovega letošnjega obiska v deželi svojih korenin.

Frekvenca X in Ugriznimo znanost:

- januarja,

- februarja.



Je pol Škot, pol Slovenec, njegova mama je bila Slovenka Ljudmila Renko, pogumna zdravnica, ki je svojo družino rešila iz koncentracijskega taborišča: "Dedek je imel v domači kleti skrite zaloge zlatih kovancev. Mama jih je izkopala, si jih všila v obleko, potovala do Hesselberga v Nemčiji in s kovanci podkupila nekaj nemških oficirjev, da so družino izpustili."

V pogovoru je govoril o svoji materi, kaj mu je ta v življenju pomenila in dala, kako Trumpova Amerika podpira znanost in zakaj je pred tridesetimi leti zapustil Veliko Britanijo. Spregovoril je tudi o begu možganov, raziskovanju, pomenu poučevanja, mentorstva in človeške interakcije, o tem, da se ne smemo jemati preresno pa tudi o tem, da je kvantna mehanika zakon.

.

Če ste jih zamudili, so spodaj pripete tudi vse preostale januarske oddaje Ugriznimo znanost in Frekvenca X. Vabljeni k poslušanju! Vse so dostopne tudi v našem arhivu RTV 4D.



Frekvenca X: Duncan Haldane, nobelovec s slovenskimi koreninami (29. marec 2018)

Nobelov nagrajenec, pa še napol Slovenec. Doktor Duncan Haldane je Nobelovo nagrado dobil leta 2016 na področju fizike za odkritje na področju topolške kvantne snovi. Spregovoril je o svoji materi, kaj mu je ta v življenju pomenila in dala, kako Trumpova Amerika podpira znanost in zakaj je pred tridesetimi leti zapustil Veliko Britanijo. Pa seveda tudi o begu možganov, raziskovanju, pomenu poučevanja, mentorstva in interakcije, o tem, da se ne smemo jemati preresno, pa tudi o tem, da je kvantna mehanika zakon. 444



Ugriznimo znanost: Kaj nam povedo jamski sedimenti? (29. marec 2018)

V Sloveniji imamo več kot 12.000 jam. V njih so ujeti in dobro ohranjeni jamski sedimenti, ki so pomemben vir podatkov o preteklih razmerah v okolju: kdaj so nastale kraške jame, kakšno je bilo podnebje pred nekaj milijoni let in kako hitro so se dvigale Alpe. Vse to je iz sedimentov zelo težko ugotoviti, a znanstveniki imajo na voljo kar nekaj metod. S preučevanjem jamskih sedimentov so prišli do nekaterih novih spoznanj, našli pa so tudi najstarejšo jamsko žival na svetu – staro štiri milijone let, ki živi še danes, hkrati pa priča o naši daljni preteklosti. 166



Frekvenca X: Cepljenje med obveznostjo in svobodno voljo (22. marec 2018)

V 3. delu podkasta o epidemijah in pandemijah raziskujemo, ali imata medicina in znanost še kaj rezerv na področju preprečevanja nalezljivih bolezni. Kako se ustvarjajo nova in bolj učinkovita cepiva ob dejstvu, da njihov razvoj ni več prioriteta farmacevtske industrije, ki veliko več kot s cepivi zasluži z drugimi zdravili? Zanima nas vloga države in zakonodaje pri omejevanju širjenja nalezljivih bolezni. Kako se konstruktivno soočati s pomisleki glede cepljenja in ali bi bilo prostovoljno odločanje o cepljenju dobra rešitev. Lahko napovedana zaostritev zakonodaje tudi v Sloveniji prinese pozitivne ali stranske učinke? Koliko so pri precepljenosti pomembni posamezniki in družba, kakšno vlogo imata pri skrbi za splošno zdravje svobodna volja in individualizem?





Ugriznimo znanost: Kako na smučeh skočiti čim dlje (22. marec 2018)

Zadnji svetovni rekord, 253 metrov in pol, je bil postavljen na norveški letalnici v Vikersundu. Pa bi lahko skočili še dlje? Je dolžina skoka odvisna od telesnih značilnosti smučarskega skakalca? Ali na skok vpliva tudi lega skakalnice – torej nadmorska višina in gostota zraka? V smučarskih skokih se skriva tudi veliko znanosti.



Frekvenca X: Kako se širijo nalezljive bolezni (15. marec 2018)

Številne nalezljive bolezni je mogoče zelo omejiti, nekatere tudi izkoreniniti. Predvsem zaradi cepiv, a se precepljenost iz leta v leto zmanjšuje, zato smo priča novih izbruhom. Lani se je v Evropi z ošpicami okužilo 14.500 ljudi, trikrat več kot leto prej. Kaj kažejo simulacije epidemij, kje je kritična meja za nevarnost okuženosti širše družbe, kaj nam pove termin čredne imunosti? Analiziramo primer izbruha ošpic v Disneylandu, hipotetično projiciramo, kako bi se lahko nalezljiva bolezen širila v srednje velikem slovenskem mestu in kaj bi se zgodilo, če bi se ošpice pojavile v vrtcu, ki ga zaradi odločitve staršev obiskuje sto necepljenih otrok.



Ugriznimo znanost: Zakaj sanjamo (15. marec 2018)

Vsi ljudje, pravzaprav kar vsi sesalci, sanjajo. Ljudje naj bi sanjali od 90 do 120 minut na noč. V vsem življenju tako presanjamo okoli šest let. Zakaj sanjamo? Ali imajo sanje svoj namen? So morda le stranski produkt nekega drugega možganskega procesa?



Frekvenca X: Hawkingova radiacija je delovala tudi metaforično (14. marec 2018)

“Kljub bolezni je s svojim pojavljanjem v javnosti in pisanjem knjig, ko je lahko premikal še samo en prst, dokazal, da Hawkingova radiacija deluje tudi metaforično,” ob smrti morda zadnjega univerzalnega misleca sodobnega časa razmišlja fizik in filozof Sašo Dolenc, urednik Kvarkadabre in strokovni sodelavec oddaje Frekvenca X.



Ugriznimo znanost: Genom Slovencev (8. marec 2018)

Geni določajo naš videz, inteligenco in tudi naše zdravje. Vse gene v organizmu ali celici imenujemo genom. Genom je kot nekakšna knjiga, ki pripoveduje zgodbo o tem, kako ustvariti človeka. Danes številne države po svetu opredeljujejo nacionalne genome. Od tega si obetajo boljšo preventivo in zdravljenje genskih bolezni. Tudi nekateri slovenski znanstveniki in raziskovalci se zavzemajo za raziskovanje slovenskega genoma. Bi morali poznati svoj nacionalni genom? Kaj bi s tem pridobili in kako bi se česa takega sploh lotili? Slovenska genska struktura je najbolj podobna Slovakom, Čehom in Poljakom. Ali to pomeni, da imamo tudi podobne genetske bolezni?



Frekvenca X: Pandemije - smrtonosna Španka (8. marec 2018)

V prvem delu posebnega podkasta Frekvence X raziskujejo smrtonosno špansko gripo. Z znanjem o njenem nastanku in širjenju se sto let po izbruhu lahko veliko naučimo o pandemijah zdajšnjosti in prihodnosti. Kako je lahko tako majhnemu virusu uspelo nekaj tako velikega, tako grozljivega?



Ugriznimo znanost: Študentska formula (1. marec 2018)

Teža: 260 kilogramov. Pospešek: 100 kilometrov na uro v treh sekundah. Hitrost: 120 kilometrov na uro. To zmorejo male različice formule 1, ki jih od začetka do konca sami izdelajo študenti s celega sveta, nato pa se z njimi pomerijo na mednarodnih tekmovanjih. Tudi Slovenci imamo dve ekipi – ljubljansko in mariborsko, ki že pridno snujeta dirkalnike, s katerimi se bodo v poletnih mesecih pomerili na tekmovanjih. Ljubljančani razvijajo električno formulo. Mariborčani, ki so že zdaj znani po enem najlažjih dirkalnikov, pa bodo njegovo težo še znižali in z novo aerodinamiko napadali stopničke. Kako bodo to dosegli? Pokazali bomo, kako se izdela formula in vam predstavili najbolj pomembne lastnosti dirkalnega vozila.

Al. Ma.