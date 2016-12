Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Yahoo je do zdaj priznal dva večja vdora. Leta 2013 so jim ukradli podatke o milijardi uporabnikov, leto pozneje pa še podatke o pol milijarde uporabnikov. Delnice Yahooja so se po objavi novice o rekordjnem vdoru začele ceniti in se bodo še naprej. V sredo zvečer so se pocenile za 96 centov na 39,95 dolarja. Foto: Reuters VIDEO Yahoo priznal vdor iz let... Sorodne novice Hekerji leta 2014 ukradli podatke o pol milijarde uporabnikov Yahooja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Yahoo priznal: Leta 2013 ukradeni podatki o milijardi uporabnikov

Kdo je izvedel vdor, ni znano

15. december 2016 ob 07:16

Washignton - MMC RTV SLO/STA

Spletno podjetje Yahoo je priznalo, da so neznani hekerji avgusta leta 2013 ukradli podatke o milijardi uporabnikov. Do zdaj je veljal rekord iz leta 2014, ko so hekerji ukradli podatke o 500 milijonih uporabnikov.

Yahoo je tako priznal, da je presežen dozdajšnji rekordni vdor v sistem njihove elektronske pošte iz leta 2014. Kot so sporočili v spletnem podjetju, so hekerji v obeh primerih prišli do imen, naslovov elektronske pošte, telefonskih številk, rojstnih datumov, gesel ter varnostnih vprašanj in odgovorov, pri tem pa naj ne bi ukradli podatkov o bančnih računih ali kreditnih karticah.

Najnovejše razkritje varnostne polomije je že ogrozilo načrtovani prevzem digitalnih operacij Yahooja, ki naj bi ga izvedel telekomunikacijski velikan Verizon, ki je sporočil, da bo pogodbo o 4,8 milijarde dolarjev vrednem prevzemu na novo ovrednotil.

Yahoo je sicer šele pred tremi meseci priznal vdor, ki se je zgodil konec leta 2014 in je bil do takrat s pol milijarde kompromitiranimi računi največji v zgodovini za ponudnika elektronske pošte. Zdaj je številka narasla na milijardo, Yahoo pa ne ve, ali gre v obeh primerih za istega vlomilca ali vlomilce.

V primeru iz leta 2014 naj bi bila za vdor kriva neimenovana tuja vlada. Za večji vdor iz leta 2013 pa še niso identificirali vira. Varnostni strokovnjaki ugibajo, da morda ne gre za navadne kriminalce, ki jih zanima denar, saj na spletu niso zasledili, da je na prodaj veliko zasebnih informacij posameznikov. Storilec ali storilci naj bi iskali informacije o določenih ljudeh.

Uporabniki naj zamenjajo geslo

Uporabnikom Yahoo računa elektronske pošte svetujejo, naj spet zamenjajo svoje geslo, naj nikar ne uporabljajo istega gesla tudi za druge račune na spletu ter naj bodo gesla zapletena in naj se ne ponavljajo.

