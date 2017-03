YouTube še v srditejši boj s klasičnim TV-jem – ponujal bo TV-programe

Storitev meri zlasti na mlajše generacije

1. marec 2017 ob 12:58

San Francisco - MMC RTV SLO/STA

Največji spletni videoportal na svetu YouTube bo v okviru napovedane nove storitve YouTube TV ponujal naročniške pakete televizijskih programov.

V podjetju so pojasnili, da so YouTube TV zasnovali z mislijo na mlajše generacije, ki do novic, filmov in drugih vsebin s televizijskih programov ne želijo dostopati z naročanjem na tradicionalno kabelsko ali satelitsko televizijo.

YouTubova televizijska storitev bo zaživela v naslednjih mesecih, sprva v ZDA, uporabnikom pa bo omogočala, da do televizijskih programov, kot so ABC, CBS, Fox in NBC, dostopajo s katere koli naprave z dostopom do medmrežja.

Storitev YouTube TV bo vključevala tudi vsebine drugih uporabnikov in omogočala snemanje oddaj, da si jih bodo uporabniki lahko ogledali, ko bodo imeli čas.

YouTube, ki spada pod okrilje spletnega velikana Google oziroma njegove krovne družbe Alphabet, bo s to storitvijo konkuriral tradicionalnim ponudnikom kabelske, internetne in satelitske televizije, pa tudi podobnim storitvam s plačljivo televizijo, kot sta Sling TV in DirecTV Now.

A. Č.