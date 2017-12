Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 12 glasov Ocenite to novico! Aplikacija e-Pedius omogoča sestavljanje fragmentov slabo ohranjenih fresk, obenem pa uporabnika pouči o umetnosti in življenju v rimskem času oziroma obdobju, v katerem je delo nastalo. Foto: MMC RTV SLO Mobilna in spletna aplikacija je dostopna vsem uporabnikom tabličnih, prenosnih in namiznih računalnikov. Foto: MMC RTV SLO Ker je restavriranje stenskih poslikav v obliki fragmentov zahtevno delo, saj je fragmentov pogosto zelo veliko, podatkov o prvotnem stanju umetnine pa ni, so se po zgledih iz tujine odločili za računalniško podporo. Foto: ZVKDS V e-Pedius so med drugim vključili projekt Turška mačka, najdišče, ki je ime dobilo po starem gostišču v Celju, pod katerim so leta 1978 odkrili bogato arheološko najdišče iz rimskih časov. Foto: ZVKDS/e-pedius Aplikacija tudi nestrokovnjakom omogoča sestavljanje fragmentov v nove postavitve, nadaljevanje sestavljanja obstoječih postavitev in ocenjevanje postavitev. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Z igro do rekonstrukcije fresk: računalniški program, ki pomaga restavratorjem pri delu

Tudi aplikacija za vso zainteresirano javnost

10. december 2017 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stare freske in mozaiki današnji čas pogosto pričakajo v tako raztreščenem stanju, da se morajo restavratorji pošteno namučiti, ko skušajo množico fragmentov sestaviti v prvotno podobo. Da bi si olajšali zahtevno delo, so na Zavodu za varstvo kulturne dediščine združili moči z Institutom Jožefa Štefana in razvili program, ki ne pomaga le strokovnjakom, ampak tudi javnosti približa njihovo delo.

Nov program Pedius strokovnjakom olajša delo, saj omogoča virtualno sestavljanje ohranjenih fragmentov. Da pa bi se s takšnim načinom dela seznanila tudi zainteresirana javnost oziroma bi jim bila celo v pomoč, so razvili še spletno aplikacijo e-Pedius, ki je dostopna vsem uporabnikom tabličnih, prenosnih in namiznih računalnikov.

Prek aplikacije lahko vsi, ki jih zanima tovrstna dediščina, sestavljajo fragmente v nove postavitve ali pa nadaljujejo sestavljanje in ocenjujejo obstoječe postavitve. Zamislili so si jo kot mobilno igro, pri kateri se točkuje prizadevnost uporabnikov, vodi lestvica najboljših in spodbuja sodelovanje med uporabniki.

Zagonetna upodobitev pod Turško mačko

Po besedah konservatorke in restavratorke na ZVKDS-ju Jelke Kuret so novo metodo prvič uporabili ob fragmentih stenskih poslikav, odkritih med arheološkimi izkopavanji v Celju. Tam so že leta 1978 pod gostiščem Turška mačka odkrili bogato arheološko najdišče iz rimskih časov. V podolgovatem prostoru (dimenzij 4 x 13 metrov), ki je bil ogrevan s hipokavstom, so odkrili črno-bel mozaični tlak in veliko fragmentov stenske poslikave. Najdba po besedah Jelke Kuret nakazuje visoko razvito kulturo naših prednikov in je pomemben del naše kulturne dediščine. Na fragmentih so upodobljeni rastlinski in geometrijski vzorci, predmeti, živali in imitacije kamna.

Ena od velikih težav pri restavriranju poslikav v obliki fragmentov je ta, da je teh običajno zelo veliko, podatkov o prvotnem stanju upodobitev pa ni. V tujini si strokovnjaki že nekaj časa pomagajo z računalniško opremo, zato so podoben program razvili tudi pri nas.

V procesu so nato najprej določili sistem evidentiranja fragmentov, kjer so vsakemu fragmentu določili unikatno osemmestno številko, ki so jo pritrdili na hrbtno stran. Iz nje je mogoče razbrati, v katerem zaboju se fragment nahaja in zaporedno številko fragmenta, saj je v nekaterih zabojih tudi po sto fragmentov. Skupaj je sicer 9.522 fragmentov, ki so shranjeni v 166 zabojčkih.

Vse fragmente so poskenirali, tiste, ki so bili za optični čitalnik preveliki, pa so fotografirali z digitalnim fotoaparatom. Slike fragmentov so vnesli v program za digitalno sestavljanje, ki je izračunal skupno površino fragmentov, ta je približno 30 kvadratnih metrov.

Z digitalno rekonstrukcijo manj možnosti poškodb

Prednost digitalnega sestavljanja fragmentov je v hitrejšem dostopanju in pregledovanju teh, poleg tega se na ta način izognejo fizičnemu operiranju z njimi in s tem možnostim poškodb originalov, razlaga Jelka Kuret. Prednost računalniškega sestavljanja pred sestavljanjem fragmentov v peskovniku je tudi možnost hitrega sestavljanja alternativnih postavitev. Pogosto se namreč zgodi, da restavrator ni povsem prepričan, kako najbolje sestaviti določene fragmente. Program so torej razvili tudi zato, ker bi na ta način lahko bistvenost krajšal čas, ki ga strokovnjaki porabijo za sestavljanje fragmentov, saj bi se morali le odločiti za najbolj verjetno postavitev in jo nato preizkusiti v praksi.

Na Slovenskem malo tako bogatih poslikav

V projektu Turška mačka je bilo v digitalni verziji sestavljenih več kot 30 različnih postavitev. Na podlagi vseh digitalnih postavitev so se odločili fizično sestaviti največjega od prizorov, ki je meril 1 x 3 metre. Sestavljajo ga v t. i. peskovniku, napolnjenem s kroglicami ekspandirne gline.

Ko so fragmente začeli sestavljati fizično, se je za muzejsko prezentacijo predvideni motiv s prvotno ocenjenega 1 x 3 metre razširil na več kot 3 x 4 metre. Sestavljeni prizor se je izkazal za edinstven, saj imamo na slovenskem ozemlju redko tako obsežne in bogate poslikave iz tega obdobja, zato si tudi prizadevajo, da bi jo lahko kmalu postavili na ogled.

