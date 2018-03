Z novo evropsko uredbo bomo o "piškotih" odločali le enkrat

Uredba bo začela veljati 25. maja

7. marec 2018 ob 13:45

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Nova uredba EU-ja o varstvu podatkov med drugim prinaša določilo, da bodo uporabniki na spletnih straneh le enkrat odgovorili na vprašanje, ali sprejmejo "piškote", in ne vsakič, ko bodo obiskali novo spletno stran.

To je del splošne uredbe EU-ja o varstvu podatkov (GDPR), ki bo začela veljati 25. maja. Glavni cilj uredbe je namenjen krepitvi varstva osebnih podatkov, a številna podjetja v odprtem pismu opozarjajo, da si Evropa ne more privoščiti, da bi zaradi tega zamudila "podatkovno revolucijo".

Uredba tako še pred uvedbo dviguje veliko prahu. Predvsem so glasni evropski mediji in telekomunikacijske družbe, kot sta francoski Orange in nemški Deutsche Startups, ki ocenjujejo, da bodo imeli zaradi sprememb ameriški tehnološki velikani veliko prednost pred evropskimi pri uporabi podatkov, zbranih na spletu. Uredba namreč prinaša večje omejitve za evropska kot ameriška podjetja.

Ameriška podjetja, kot so Google, Apple in Facebook, bodo sicer na evropskih tleh morala upoštevati omenjena pravila.

K. T.