Z umetno roženico vrnili vid slepemu

Novost v UKC Ljubljana

1. december 2017 ob 18:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na očesni kliniki UKC Ljubljana so uspešno opravili prvo implantacijo umetne roženice v Sloveniji. Pacient je bil skoraj popolnoma slep, zdaj pa brez očal bere časopise.

Več kot dve uri trajajočo operacijo sta opravila Vladimir Pfeifer in Alja Črnej, ki se je štiri leta po specializaciji izobraževala v Angliji in Ameriki ter je znanje o bostonski keratoprotezi prenesla s šolanja na Harvardu, so sporočili z UKC-ja.

Skoraj 20 let po poškodbi

Bolnik je pred več kot 20 leti dobil poškodbo z apnom in pri tem popolnoma izgubil vid na obe očesi. Na desnem očesu je imel v nekaj letih po poškodbi dvakrat presajeno roženico, vendar je obakrat prišlo do zavrnitvene reakcije in se je roženica zamotnila. Zadnjih 15 let je imel okoli štiri odstotke vida na desno oko. Z levim očesom, ki nikoli ni bilo operirano, je od poškodbe dalje zaznaval le svetlobo in temo.

Bolnik je pred operacijo opravil več testiranj na levem očesu. Najpomembnejša je bila ultrazvočna preiskava, s katero je Katrina Andrejčič Novak natančno izmerila levo oko in opisala zdrav vidni živec. Na podlagi njenih meritev je Črnejeva naročila izdelavo umetne roženice - bostonske keratoproteze - posebej za tega bolnika v harvardski bolnišnici, kjer izdelujejo umetne roženice. Claes Dohlman, ki je bostonsko keratoprotezo izumil pred več kot 20 leti, je prvemu slovenskemu bolniku umetno roženico podaril. Med operacijo je Pfeifer odstranil poškodovano roženico in pripravil podarjeno roženico, v katero je Črnejeva vstavila bostonsko keratoprotezo, jo fiksirala, Pfeifer pa jo je presadil na prejemnika. Zdaj bere časopise

Bolnik je bil po operaciji izjemno zadovoljen. Na operirano oko zdaj odlično vidi na bližino brez očal, na daljavo pa z minus 2,50 dioptrije 100-odstotno. Časopis bere tekoče brez očal in mobilni telefon uporablja brez težav. Kot še navajajo v UKC-ju, lahko bostonska keratoproteza za bolnike s poškodovano roženico in s slabo prognozo za presaditev pomeni novo okno v svet in v novo življenje. V operacijskem timu so sodelovali tudi medicinski sestri inštrumentarki Erika Jakulin in Martina Marn, anesteziolog Iztok Potočnik ter diplomirana medicinska sestra Amina Dolenc, so še sporočili iz UKC-ju Ljubljana.

Al. Ma.