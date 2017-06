Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ljudje se v velikih skupinah obnašamo podobno kot nekateri fizikalni pojavi, zato lahko naše obnašanje zelo dobro opišemo z modeli, ki razlagajo te pojave. Foto: Pixabay Življenje ni binarno, razen ko pride do pomembnih odločitev, pravi Perc. Foto: Osebni arhiv Statistična fizika nam je šele dala vpogled v pomen strukture družbenih omrežij. Foto: Reuters Pri masovnih spletnih igrah se da dobiti dobre raziskovalne podatke. Foto: Reuters Kolikšno je pravo razmerje med kaznijo in njeno učinkovitostjo? Perc pravi, da nam statistična fizika daje te in še druge odgovore. Foto: Reuters Fizikalna analiza družbe nam lahko da odgovore, katere so ključne osebe, ki bodo recimo imele večji vpliv na družbo v primeru (ne)cepljenja. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Življenje ni računalniški program, a pomembne odločitve so skoraj vedno binarne"

Nov pogled na stare podatke o obnašanju družbe

6. junij 2017 ob 06:33

Ljubljana/Maribor - MMC RTV SLO

Izkaže se, da lahko številne družboslovne pojave preučujemo kot fizikalne pojave, ta novi pogled pa lahko da zelo zanimive in sveže rezultate, pravi fizik Matjaž Perc z Oddelka za fiziko na mariborski Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Človeške družbe so veliki in nenehno spreminjajoči sistemi z ogromno spremenljivkami, ki jih je na analitičen način nemogoče opisati. Zato je bil za naravoslovcev izziv, kako takšen sistem opisati. Izkazalo se je, da primerna orodja ponuja statistična fizika, ki se ukvarja z večdelčnimi sistemi oz. s sistemi, ki so sestavljeni iz velikega števila osnovnih gradnikov. "Ta teorija nam omogoča, da razumemo različne pojave v zelo različnih sistemih, kot so superprevodnost, turbulenca, superfluidnost, kakor tudi številne pojave v astrofiziki in nasploh v tekočinah ter plazmi kot posledico majhnega števila osnovnih procesov in osnovnih fizikalnih zakonov. Preprosto se izkaže, da se modeli, ki opisujejo procese v družbi, obnašajo zelo podobno, skoraj identično, kot številni modeli v klasični statistični fiziki," Perc pojasni osnovni princip družbenega raziskovanja s pomočjo statistične fizike.

Obnašanje posameznih delcev je zelo preprosto in predvidljivo, vendar ker imamo opraviti s pojavi, v katerih je število delcev reda Avogadrovega števila (tj. približno 6x1023), so na koncu ti pojavi zelo zapleteni. In tu se analogija z družbenimi sistemi ponudi sama – "osnovni delci", ki vstopajo v medsebojne interakcije.

Obnašanje velikih skupin v istem razredu kot električni tok skozi naključno mrežo

Jasno, ljudje, za razliko od snovnih delcev, v svojem osnovnem obnašanju nismo enostavni. "Res je, ljudje smo samosvoji in muhasti ter radi verjamemo, kako smo edinstveni, ampak govorimo o svojem kolektivnem obstoju. Tu pa smo vseeno razmeroma enostavni. Če vas vprašam, koga boste volili, in če poznam vaše prijatelje ter to, kaj si oni mislijo, bi lahko kar natančno ugotovila, koga boste volili. Družbena omrežja in marketinške kampanje temeljijo prav na teh predpostavkah. Naše raziskave kažejo, da vedenje ljudi v velikih skupinah pogosto spada v enak univerzalnostni razred kot pojavi v klasični statični fiziki. Recimo, prehod v stanje, kjer sodelovanje v družbi izgine, ali pa širjenje epidemij nalezljivih bolezni, če ne cepimo, spada v univerzalnostni razred usmerjene perkolacije. Slednja je značilna tudi za širjenje vode skozi porozen material ali pa za to, kako električni tok teče skozi naključno mrežo uporov. Tudi kromatograski procesi v kemiji, elektrodinamična konvekcija v tekočih kristalih in širjenje razpok v keramiki, se lahko razložijo s podobnimi modeli," razloži.

"Tukaj obstaja tudi analogija s spinskimi sistemi v klasični fiziki, kjer imamo dve stanji. Podobno imamo tudi v družbi pogosto izbiro med dvema stvarema," pove Perc. Smo torej ljudje kot računalniški program, ki vedno izbira le med dvema odločitvama? "Računalniški program je največkrat precej predvidljiva in deterministična stvar, kar pa življenje ni. Da bi bilo življenje kot računalniški program, osebno ne vidim. Se pa vsekakor strinjam, da v življenju prevladujejo binarne odločitve, predvsem tiste pomembne. V restavraciji se lahko odločamo med več kot dvema vrstama hrane in potencialnih ciljev za dopust je veliko. Odločitve v res pomembnih stvareh pa so skoraj vselej tipa da/ne," pojasni. In tu je prav tako vedno prisotna interakcija med psihologijo posameznika ter zunanjimi vplivi družbe, doda. "Včasih nam zaradi družbenega pritiska določene odločitve recimo že vnaprej odpadejo in smo soočeni z da ali ne," ponazori.

Ogromno za znanost neuporabnih podatkov

Težave pa se pri preučevanju pojavijo pri iskanju dovolj velikih in reprezentativnih vzorcev. "Več kot je podatkov, bolj natančen in bolj relevanten je lahko matematični model. Avogadrovega števila v družbenih sistemih ne moremo doseči. Velik izziv je narediti ekonomski (ali človeški) eksperiment, kjer bi že "samo" 1.000 ljudi sodelovalo in recimo igralo neko evolucijsko igro. Vsem je treba razložiti pravila, jih spraviti skupaj ob določenem času, na določenem mestu, itd. Težava je seveda, da je takšno razpršeno eksperimentalno okolje težko nadzorovati in zagotoviti primerno natančnost. Pri empiričnih podatkih, torej podatkih, ki jih tako ali tako zbirajo naši pametni telefoni in spletni brskalniki ter družbena omrežja, pa je težava, da je iz slednjih zelo težko izluščiti neki določen vidik našega obnašanja. Zapisuje se ogromno stvari, praksa pa potem pokaže, da se je do podatkov, ki bi bili uporabni prav v znanstvene namene, težko dokopati. Zanimiva perspektiva so tudi spletne igre z velikim številom igralcev, kjer se lahko ob pametnem pristopu testira določene hipoteze, ne da bi igralci za to vedeli, kar je pogosto zelo zaželeno," pojasni težave, s katerimi se raziskovalci soočajo v praksi.

Nov, kvantitativen, pogled na stare dileme

Manjša velikost človeških vzorcev, v primerjavi s tistimi iz fizikalnega sveta, pa ne zmanjšuje verodostojnosti teh raziskav, saj po besedah Perca statistika v statistični fiziki operira z nekim izobiljem, ki ga teorija niti ne zahteva. Resda 1.000 ljudi ni nekakšen velik vzorec, vendar ko pa se izvaja simulacije v navideznem okolju, kot je igra, kjer sodeluje tudi po milijon ljudi, to daleč presega neko mejo, kjer bi se lahko podvomilo v statistično relevantnost. Tu imajo fiziki tudi srečo, ker so v preteklosti antropologi in sociologi, že precej preden je statistična fizika postala morebiten igralec v družboslovnem preučevanju, delali eksperimente ter so podatki že na voljo. "Je pa res, da so bili ti članki objavljeni v 80. letih preteklega stoletja, tako da se matematično obravnavo teh eksperimentov dela za nazaj. Statistična fizika v tem trenutku nudi predvsem drugačen in kvantitativno bolj natančen, matematični pogled na že znane dileme družbenih sistemov," pojasni.

In kakšen je ta nov pogled? Primerov je kar nekaj. Eden je preučevanje družbenih omrežij, ki so se pred uporabo statistične fizike redko pojavljala kot predmet znanstvene literature. "Z uporabo statistične fizike se je ugotovilo, kako velik svet to sploh je, ali imamo močna jedra … Se pravi, ugotovljeno je bilo, da lastnosti družbenega omrežja vplivajo na relevantne kulturne pojave, kot so razvoj sodelovanja, na širjenje epidemij, npr. kako se bo bolezen širila, če koga (ne) cepimo. Ni namreč vseeno, če cepimo nekoga, ki ima ključno vlogo v omrežju ali nekoga, ki ima bolj obrobno vlogo. Pred fizikalnim preučevanjem ni bilo natančnega razumevanja pomena strukture družbenih omrežij za prej omenjene družbene pojave. Relevantnost strukture družbenega omrežja za številne procese, ki se odvijajo na njih, je predvsem proizvod fizikov. Zelo natančno smo tudi razdelali, kakšno je lahko razmerje med ceno kazni, se pravi, koliko stane, da nekoga kaznujemo, in višino kazni, torej, kolikšna mora biti kazen, da tisti, ki ga kaznujemo, to občuti in da sistem kaznovanja deluje, in da je vzdržen. Enako velja za nagrado. Ne vem, ali se da v okviru kakšne druge vede to kvantitativno ovrednotiti," naniza.

Namesto zanimanja vztrajanje pri starem

Tovrstni podatki se v tujini v korporacijah, za oglaševalske namene, in tudi pri načrtovanju različnih javnih politik, kot so načrtovanje policijskega dela, s koristjo že uporabljajo, pri nas pa za to očitno še ni zanimanja.

"Delovanje kazni in nagrade v položajih, ki predstavljajo družbeno dilemo – torej položaj, kjer so naši osebni interesi v nasprotju z interesi družbe – je nekaj, kar smo ogromno študirali in kar mislim, da zelo dobro razumemo, tudi do te mere, da bi podatki, tako eksperimentalni kot teoretični, bili uporabni, če bi bil za to posluh. Čemu pomanjkanje posluha, ne vem, je pa uspeh zelo odvisen od številnih dejavnikov, ki so pogosto povsem spregledani pri tistih, ki odločajo o dejanski implementaciji," pove z nekoliko obžalovanja v glasu. "Na tem področju je že kar nekaj člankov – statistična fizika družbenega sodelovanja, kriminala, cepljenja – vendar bo verjetno potrebno še nekaj časa počakati, da bomo lahko rekli, poglejte, to pa je naredila statistična fizika," razloži Perc.

Vendar to ne bi smel biti dovolj dober razlog, da se ne bi upoštevalo strukturiranih argumentov, ki bi jih lahko uporabili v praksi pri pripravi boljših družbenih ukrepov. "Še najbližje, kar sem bil vodstvenim strukturam, je bilo, ko se je pisala vizija Slovenije 2050. Takrat sem bil povabljen in sem šel tja z vizijo, da bi izsledke svojih raziskav ponudil v implementacijo oz. za to vizijo. Ampak ljudje, ki so prišli tja z OECD-ja, so imeli neko povsem svojo vizijo, kako bo to potekalo, in nisem dobil občutka, da bi od nas res radi slišali to, kar bi mi želeli povedati. Oni so imeli svoje t.i. sistemsko mišljenje, ki ga mi naše študente fizike učimo že v prvem letniku prve stopnje in je v resnici zelo osnovna stvar – daleč preveč naivna in preprosta za namene, za katere se je tam uporabljala. Moje osebne izkušnje, v katerih zagotovo nisem osamljen, kažejo na to, da se sprememb ne da narediti predvsem tam, kjer tisti, ki so na vodilnih položajih, za to preprosto nimajo interesa, ker imajo od trenutnega stanja preveč osebnih koristi. Torej se vztraja v dolgoročno slabih in škodljivih odločitvah ter konfiguracijah za voljo kratkoročnih koristi peščice posameznikov. Potem se, ne glede na to kako razumni in podkrepljeni so tvoji argumenti in ne glede na to koliko kričiš, da bi te slišali, preprosto ne premakne nič," še sklene.

Andrej Čebokli