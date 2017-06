Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Domen Pregeljc je raziskovalno nalogo s področja nevrodegeneracije opravil na Kemijskem inštitutu. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zlato naravoslovno odličje za slovenskega dijaka

Zlato medalja za raziskovalno nalogo s področja nevrodegeneracije.

19. junij 2017 ob 18:07

New York - MMC RTV SLO/STA

Dijak ljubljanske Gimnazije Vič Domen Pregeljc je svojo raziskovalno odličnost potrdil še na mednarodni olimpijadi Genius, kjer je v kategoriji naravoslovje osvojil zlato medaljo za raziskovalno nalogo s področja nevrodegeneracije.

Domen Pregeljc je raziskovalno nalogo s področja nevrodegeneracije opravil na Kemijskem inštitutu pod mentorstvom Urške Jug, Janeza Mavrija in Jerneja Stareta, z njo pa je osvojil prvo mesto v močni konkurenci okrog 2500 projektov iz 73 držav, prijavljenih na to naravoslovno tekmovanje. Raziskovalno delo je sicer koordinirala šolska mentorica Alenka Mozer, ki s svojimi dijaki že dolgo uspešno sodeluje na mednarodnih naravoslovnih tekmovanjih.

Pregeljc je z najsodobnejšimi orodji molekularne simulacije proučeval delovanje encimov v centralnem živčnem sistemu, odgovornih za uravnavanje ravni živčnih prenašalcev.

Njegove ugotovitve predstavljajo pomemben prispevek k razumevanju nevrodegeneracije na molekularni ravni in utrjujejo vlogo računskih simulacij v interdisciplinarnih raziskavah, ki povezujejo klinično nevrologijo in kemijsko fiziko, so v sporočilu za javnost pojasnili na Kemijskem inštitutu.

Olimpijada Genius sicer promovira globalno razumevanje okoljske problematike in iskanje trajnostnih rešitev s pomočjo znanosti, umetnosti, kreativnega pisanja, inženirstva, oblikovanja in razvoja poslovanja. Vsako leto jo organizira newyorška državna univerza (SUNY) v mestu Oswego v ameriški zvezni državi New York.

G. C.