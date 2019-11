Še pred začetkom festivala je bil razprodan južnokorejski film Parazit, zato so organizatorji dodali še eno projekcijo. Foto: LIFFe

Tommaso je svojevrsten avtoportret, v katerem igrata režiserjeva resnična žena in hči, njega pa upodablja njegov redni sodelavec Willem Dafoe. Film bo festival odprl danes ob 19.30, o Tommasu pa bo režiser spregovoril po četrtkovi projekciji. V sekciji Posvečeno pa bo predstavljen še s projekcijami filmov Angel maščevanja, Pasolini in Tatovi teles.

Do 24. novembra bo Liffe postregel s 96 celovečernimi in 25 kratkimi filmi, ki jih podpisujejo znana režiserska imena oziroma s filmi, ki slovenskim gledalcem približajo daljne kinematografije in sveže ustvarjalne prijeme. Izbrani filmi bodo predvajani tudi v Mariboru, Celju in Novem mestu. Retrospektive so poleg Ferrari letos posvečene še Agnes Varda in kubanskemu filmu.

Foto: LIFFe

Tudi letos je za nekaj filmov posebej veliko zanimanja – še pred začetkom je razprodan Parazit Južnokorejca Bonga Joon-hoja, ki so mu v Cannesu podelili zlato palmno, programski direktor festivala Simon Popek pa ga je označil za enega filmov letošnje sezone (organizirajo so zato dodali še eno projekcijo), po festivalu pa pride film tudi v kinematografe. Veliko zanimanja je tudi za slovensko-hrvaški dokumentarec Dnevnik Diane Budisavljević, ki je nagrajen z zlato areno v Pulju, prav tako za Zgodbe iz Kostanjevih gozdov, prvenec Gregorja Božiča, ki je septembra slavil na Festivalu slovenskega filma in koprodukcijo Bog obstaja, ime ji je Petrunija.

Kot vsako leto bo vrhunce festivala predstavljala slovesna podelitev nagrad v soboto, 23. novembra. Za vodomca se poteguje deset filmov sekcije Perspektive, med njimi tudi Zgodbe iz kostanjevih gozdov, manjšinska koprodukcija Šivi Miroslava Terzića ter film Lara o zapletenem odnosu med materjo in sinom v režiji Jana Oleja Gersterja, za katerega je scenarij napisal Blaž Kutin.

30 let festivala Liffe

Komu bo šel vodomec, bo odločila mednarodna žirija v sestavi avstrijskega kuratorja in pisca Alexandra Horwatha, makedonske producentke Labine Mitevske ter režiserke, scenaristke in producentke Sonje Prosenc.

Prvič bo nagrado podelila Art kino mreža Slovenije, svojega favorita za nagrado zmaj bo izbralo festivalsko občinstvo, mednarodni žiriji bosta določili dobitnika nagrade FIPRESCI in nagrade za najboljši kratki film, svoje mnenje pa bo podala tudi mladinska žirija Kinotripa. Poleg filmskega Liffe ponuja še bogat spremljevalni program. Letos bodo podelili tudi nagrado milijontemu obiskovalcu.