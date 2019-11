Zgodba o ljubezni med Leonardom Cohenom in Marianne Ihlen je eden izmed velikih mitov popularne glasbe. Foto: IMDb

Dokumentarni film Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi sledi njunemu razmerju vse od zgodnjih dni v šestdesetih letih preteklega stoletja, ko sta se spoznala na grškem otoku Hidra med bivanjem v boemski skupnosti umetnikov, pisateljev in glasbenikov. Tam je z njima leta 1968 kot dvajsetletnik bival tudi režiser filma Nick Broomfield.

O filmu, "zlatih časih" šestdesetih in ljubezni

Filmski projekciji v Linhartovi dvorani CD pod okriljem MMC-ja bo sledil pogovor z glasbenikom Matevžem Šaleharjem – Hamom in prevajalcem Juretom Potokarjem, ki ga bo vodila MMC-jeva filmska kritičarka Ana Jurc.

Potokar je prevajal literaturo Leonarda Cohena, Šalehar pa je kantavtor mnogih ljubezenskih skladb in tudi avtor pesniške zbirke Lubezen. Skozi debato bodo premišljevali o filmu, pa tudi o navdihujočem/omejujočem konceptu glasbene muze, o "zlatih časih" šestdesetih in observacijskih tehnikah, prisotnih v dokumentarizmu Broomfielda, ki je med drugim režiral tudi filma Kurt & Courtney ter Biggie in Tupac.