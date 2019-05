Grem volit! evropske poslance: Kaj pričakuješ od slovenskih evropskih poslancev?

Pina pravi, da je izpolnitev pričakovanja odvisna predvsem od nas volivcev, ki odločijo kdo nas bo zastopal v evropskem parlamentu in s tem tudi katerih vprašanj se bo loteval. "Od poslancev pričakujem, da bodo aktivni v parlamentu, da se bodo zavzemali za pravice, da se ne bodo skrivali v ozadju," med drugim pravi Pina.

Kateri interesi imajo prednost?

"Moja pričakovanje so, da bodo v prvo vrsto postavili slovenske interese, ker najprej smo Slovenci, šele nato smo Evropejci," svoje stališče izpostavlja Danijel, ki se ne strinja, da slovenski poslanci nimajo vpliva v evropskem parlamentu, saj jim je s svojim glasom že uspelo pred parlament spraviti marsikatero temo.

Kaj dela "moj" poslanec?

Pričakovanja Eme Odre so pogojena s tem, ali gre za človeka, ki mu je sama namenila glas. V tem primeru pričakuje, da bo delal v skladu s tem, kar je volivkam in volivcem obljubil. Če pa gre za poslanca, ki ga ni volila, so pričakovanja manjša in "lahko le upaš, da bo delal v skladu s pričakovanji," je dejala. Uspeh je odvisen od njih samih, "koliko so se pripravljeni izpostavljati, koliko peticij so pripravljeni prenesti nase, koliko se sploh želijo ukvarjati z zadevami, ki zanimajo volivce".

Morda zahtevamo preveč?

"Mislim, da nekateri ljudje od evropskih poslancev zahtevajo preveč, ker mislijo, da so nekakšni rešitelji, ki bodo čez noč rešili vsako težavo. Treba se je zavedati, da ni mogoče, da bi en poslanec ali pa ena skupina poslancev spremenila zadeve čez noč," pravi Tadej in dodaja, da je demokracija zapleten proces in da je pot od težave do rešitve del procesa, ki zahteva nekaj časa. "Po drugi strani pa pričakujem, da bo vsak evropski poslanec dal vse od sebe, da bo zastopal mnenja svojih volivcev, svojih državljanov, državljanov evropske unije na splošno. To je tista temeljna naloga, ki jo morajo opravljati," sklene Tadej.

Evropa, Slovenija? Slovenija, Evropa?

Ula pričakuje, da bodo slovenski evropski poslanci zastopali njene interese in ustrezno delovali v skupinah znotraj evropskega parlamenta. Dodaj pa, da nima posebnih pričakovanj, ker se ji zdi da, da je vsebin, ki bi se ukvarjale z nacionalnimi temami manj. Tako se evropski poslanci ukvarjajo predvsem z evropskimi temami, ki se nanašajo na vse države članice, zato njihovo delovanje vidi kot delovanje za širše, evropske interese in vrednote in kot specifično vezanega na Slovenijo.

Tudi Ervin na evropske poslance iz Slovenije gleda z zornega kota celotne Evropske unije. "Mislim, da je njihova naloga, da bolj gledajo na interese celotne Evropske unije in to ne le slovenski ampak vsi evropski poslanci," je dejal. "Če bi vsi poslanci na prvo mesto postavili interese Evropske unije in ne toliko partikularnih interesov posamezne države, bi bila Evropska unija lahko veliko bolj uspešna," konča svoje razmišljanje Ervin.

Gregova stališča so še bolj neposredna. "Moja pričakovanja od evropskih poslancev so relativno velika, to so ljudje, ki so pač izvoljeni od Slovencev in pričakujem, da bodo delovali v interesu Slovenije, zato bi pričakoval od njih tudi, da bodo v prihodnosti večkrat stopili za skupno mizo, da se bodo pogovarjali," je odločen Grega.

Jakob pravi, da bi, glede na to, da je evropskih poslancev iz Slovenije samo osem, pričakoval, da zastopajo slovenski narod, in sicer tako, kot želijo volivci. "Torej glede na večinsko mnenje glede posameznih zadev in predvsem bi pričakoval to, da bi se poenotili oziroma zedinili glede nekih temeljnih vprašanj," je dejal.

Mladi iz projekta Grem volit! evropske poslance so: Grega Bajc, Jakob Batič, Pina Grabar, Danijel Kovačič Grmek, Tadej Kobal, Ema Odra Raščan, Ula Nikolaja Ratajec, in Ervin Remš.