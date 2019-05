Slovenija se ne more pohvaliti s prav visoko splošno volilno udeležbo, na evropskih volitvah pa je ta še nižja kot v primeru parlamentarnih in drugih volitev. Skupina mladih volivcev se volitev nerada udeležuje, kar kaže tudi statistika, saj je bila udeležba v skupini mladih volivcev leta 2014 nižja od slovenske le še na Poljskem, Češkem in Slovaškem.

Grem volit! evropske poslance: Zakaj se udeleževati volitev?

Na volitve je treba iti. Obvezno. In to na katere koli, saj je to edini način, ko lahko združimo svoj glas z drugimi sodržavljani in nekaj spremenimo, pravi Pina iz MMC-jevega projekta Grem volit! evropske poslance.

Poleg tega, da izrazimo svoje mnenje in povemo, kaj mislimo, je treba voliti tudi iz spoštovanja do vseh, ki so se borili za volilno pravico, in da se spomnimo na vse tiste, ki je še vedno nimajo, pa pravi Jakob. "Pravico do oddaje glasu je treba izkoristiti tudi zato, ker v resnici tudi mi odločamo o aktualnih zadevah, ki zadevajo slehernega posameznika in krojijo naš vsakdan," še dodaja.

Zakaj je dobro, da na volitvah oddamo svoj glas, razmišljajo Ema Odra, Grega, Pina, Tadej in Ula. Foto: MMC RTV SLO

Odločamo tudi o našem denarju

"Evropskih volitev se je dobro udeležiti, da lahko odločamo o naši skupni prihodnosti. Treba se je zavedati, da z vsakim kupljenim izdelkom, z vsako dejavnostjo, ki jo opravimo, nekaj denarja namenimo za državni in evropski proračun, in prav je, da o teh sredstvih tudi odločamo," pa razmišlja Grega. "Poleg tega pa več ljudi, kot bo šlo na volitve, boljšo Evropsko unijo si v prihodnosti lahko predstavljamo, manj ljudi kot gre na volitve, bolj lahko nekatere interesne skupine v Evropski uniji manipulirajo z nami," izpostavlja Grega.

Ervin dodaja, da je treba pomisliti tudi na to, da ima Evropska unija velik vpliv na naša življenja in ni le "neka velika birokratska institucija", kar pogosto mislimo.

"Mislim, da je pomembno, da se udeležimo evropskih volitev, ker evropska politika in politika na splošno vplivata na naša vsakdanja življenja in do določene mere določata tudi naša zasebna življenja. Volitve so edini način, da mi vplivamo nanju," razmišlja Ula.

Grem volit! evropske poslance MMC v projektu Grem volit! evropske poslance mlade, ki se prvič seznanjajo s političnimi procesi, popelje skozi evropske volitve. Grem volit! evropske poslance je še zadnji v seriji projektov Grem volit!, s katerimi smo mladim že predstavili volilna dogajanja v okviru predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitev. V projektu sodeluje osem mladih ljudi, ki jih bomo vsak dan do volitev predstavili z njihovim razmišljanjem o politiki, političnih procesih in najbolj izpostavljenih temah in vprašanjih, ki zadevajo tako življenja slovenske kot skupne evropske javnosti.

V sredo, 22. maja, ob 20. uri pa se bodo mladi v živo pogovarjali z nosilci list kandidatov za evropske poslance. Prenos v živo si oglejte na MMC-ju in Facebooku. Vabljeni pa tudi k spremljanju portala Grem volit! evropske poslance.

Več o projektu Grem volit! evropske poslance.

Odločitve politike veljajo za vse

"Evropskih volitev se je treba udeležiti tako kot vseh drugih volitev. To je pomembno, ker morajo volitve predstavljati mnenja vseh državljanov oziroma državljank, in ne zgolj tistega dela, ki gre na volitve. Če imamo nizko volilno udeležbo, če je ta na primer 40-odstotna, potem izid volitev kaže zgolj mnenja 40 odstotkov družbe, niti polovice ne. To je težava, saj če se ne ukvarjamo s politiko niti toliko, da bi šli na volitve, se moramo zavedati tega, da se bo politika z nami ukvarjala, saj bo tisto, kar se bodo v politiki dogovorili, v zakonih to veljalo tudi za nas, tudi če ne gremo na evropske volitve," na konkretnem primeru prikaže Tadej.

Tudi Ema Odra poudarja, da so volitve edina možnost, da volivci izrazijo neko voljo, v primeru evropskih volitev je to tudi volja, "da Slovenija ostane članica znotraj Evropske unije". Dodaja še, da sama voli tudi zato, "da pokaže zahvalo ženskam, ki so se borile za volilno pravico žensk."

Mladi iz projekta Grem volit! evropske poslance so: Grega Bajc, Jakob Batič, Pina Grabar, Danijel Kovačič Grmek, Tadej Kobal, Ema Odra Raščan, Ula Nikolaja Ratajec, in Ervin Remš.