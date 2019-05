Politična sestava odhajajočega Evropskega parlamenta. Foto: Evropski parlament

Evropski parlament je pravi babilon narodov, jezikov in političnih pripadnosti. Ali kot je nekoč dejal italijanski pisatelj Umberto Eco: "Jezik Evrope je prevajanje."

Če kje, se to še posebej nazorno kaže v hramu evropske demokracije, Evropskem parlamentu, v katerem sedi 751 poslancev iz 28 držav, ki pa se ne združujejo po nacionalni pripadnosti, pač pa po političnem prepričanju.

Evropski poslanci so izvoljeni za petletni mandat, ker so zadnje volitve potekale leta 2014, jih bodo državljani članic Evropske unije znova volili letos med 23. in 26. majem. Kakšne pristojnosti ima Evropski parlament, kako so razdeljeni sedeži po državah in političnem prepričanju ter kako vse skupaj sploh deluje, pa v infografiki.