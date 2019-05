Zastava, ki predstavlja Evropsko unijo. Foto: AP

Evropska unija je res ogromen sistem, pogosto zapleten in ne prav razumljiv, zato vas v tokratnem kvizu ne bomo mučili s "tehničnimi" podrobnostmi te ali one pogodbe in od vas zahtevali, da poveste razliko med Evropskim svetom in Svetom EU-ja. Ne, izbrskali smo nekaj zanimivih (ali presenetljivih?) podatkov in dejstev o Evropski uniji in njenih članicah. Preizkusite svoje znanje!