Vožnja z mestno "trolo" bo po novem stala 1,3 evra. Foto: BoBo

Ljubljanski mestni svetniki so večji del ponedeljkove seje namenili razpravi o podražitvi več storitev ljubljanskih javnih podjetij. Najdlje so se zadržali pri podražitvi enkratne avtobusne vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), za katero bo treba od 1. aprila dalje ošteti 1,30 evra.

Več opozicijskih svetnikov je podražitvi nasprotovalo, saj po njihovi oceni ukrep ne gre v smeri trajnostnega razvoja. Je pa opozicija pozdravila predlog občine o uvedbi novih letnih imenskih splošnih vozovnic in upokojenskih letnih vozovnic, a se ni strinjala z njihovo ceno.

Parkiranje v mestnem jedru bo dražje za 10 centov. Foto: BoBo

365 evrov za celoletno vozovnico

Letna imenska splošna vozovnica bo stala 365 evrov in bo omogočala neomejeno število voženj za en evro na dan, upokojenci pa bodo morali za letno vozovnico odšteti 220 evrov na leto, kar pomeni neomejeno število voženj za 60 centov na dan.

V SDS so vložili amandma, s katerim so predlagali, da bi letna splošna vozovnica stala 250 evrov, upokojenska pa 150 evrov, v NSi pa so želeli ceno splošne letne vozovnice določili pri 260 evrov. Najbolj bi cene znižali v Levici, kjer so predlagali, da bi letna splošna vozovnica znašala 222 evrov, letna upokojenska pa 20 evrov. Dopolnila omenjenih svetniških klubov je mestni svet pričakovano zavrnil.

"Ukrepa, o katerih govorimo, sta izrazito strateška, me pa mori, da se odvija neke vrste licitacija," je različne predloge SDS, NSi in Levice komentiral svetnik SD Marko Koprivc. Kot je dodal, bodo le statistike povedale, ali je ukrep pravilen. "Za to statistiko so ljudje, ki bodo zdaj plačevali višje karte," je odvrnil svetnik SDS Anže Logar.

Logar je v razpravi dejal, da v SDS niso proti podražitvi enkratnih vozovnic, so pa za pocenitev letnih. "Cena 365 evrov je absolutno previsoka in rezultata ne bo," je odgovoril na načrte občine, da bi s tem povečali število imetnikov terminskih vozovnic.

Pomanjkanje voznikov

Jožef Horvat (NSi) je medtem poudaril, da je za napolnitev proračuna LPP-ja pomemben predvsem pravočasen zajem potnikov, zlasti v prometnih konicah. "Z ukrepom zmanjševanja frekvence linij si delamo bolj medvedjo uslugo. Tu se odrekamo določenega denarja," je dodal. "Ni voznikov, zdaj jih iščemo 20," je Horvatu odgovoril župan Zoran Janković.

Celoletna vozovnica bo stala en evro na dan - 365 evrov. Foto: BoBo

Po mnenju svetnika SMC Dragana Matića bi se morali osredotočiti na to, da se poveča priljubljenost mestnih avtobusov pri delovni populaciji, saj so največji uporabniki trenutno dijaki, študenti in upokojenci. Izpostavil je, da število potovanj z LPP-jem vztrajno pada, pri tem pa se je vprašal, koliko so zares uresničljivi cilji celostne prometne strategije, ki jo je spisala obstoječa uprava in predvideva, da bo do leta 2020 dve tretjini poti v Ljubljani opravljenih na trajnostni način, le ena tretjina pa z avtomobili.

Svetnica Mojca Škrinjar (SDS) je izpostavila, da je Ljubljana prestolnica, v katero prihaja veliko ljudi, zato je treba pri kreiranju prometne politike upoštevati "pol Slovenije". Šele ko bo javni promet integriran in bo "vključeval kar najbolj elegantno pot iz regij v sam center", bo interes za javni prevoz večji, je ocenila. Vodja svetniškega kluba Levica Milan Jakopovič je dejal, da bi bilo smiselno razmisliti o tem, da se v cene letnih vozovnic LPP vključi sistem Bicikelj.

Janković: Opozicija izvaja populizem

Janković je v razpravi dejal, da so volitve mimo in opoziciji očital populizem. Izpostavil je, da se cene vozovnic niso spreminjale zadnjih 12 let, saj podražitve voženj z 80 centov na 1,20 evra s 1. januarjem 2012 ne gre jemati kot podražitev. "Ker smo dali 90-minutni brezplačni prestop, smo ugotovili, da je bila to v bistvu pocenitev," je pojasnil.

LPP-ju primanjkuje voznikov. Foto: BoBo

Dražje tudi parkirnine

Mestni svetniki so na seji potrdili tudi dvig parkirnin v ožjem središču mesta in v parkirnih hišah, ki jih upravlja občina. Za stanovalce se cene parkirnine ne bodo spreminjale, prav tako bodo cene enake na P&R parkiriščih in v tretji coni parkiranja, se bodo pa te za 10 centov na uro zvišale v prvi in drugi coni. V garažnih hišah pod Kongresnim trgom in v Kozolcu bodo vozniki po predlogu občine po novem odšteli 1,50 evra za uro parkiranja.

Po mnenju Škrinjarjeve podražitve res niso drastične, a je treba sešteti vse dvige cen, ki so jih obravnavali svetniki. "Podražitve ena za drugo skupaj, pa nekaj na mesec nanesejo," je dejala. Njen strankarski kolega Logar je bil bolj kritičen in poudaril, da mora mestna oblast, če želi promet umakniti iz mesta, v zameno za to nekaj ponuditi. "Politika, da vse storitve ki jih imamo, podražimo, da bi dosegli nek cilj, ne more biti odgovor," je dejal.