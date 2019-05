Gorazd Pretnar. Foto: BoBo

Zeleni Slovenije so na Ptuju pripravili okroglo mizo o pitni vodi in drugih okoljskih težavah v Sloveniji, ki sta se je udeležila nosilec strankine liste na evropskih volitvah Gorazd Pretnar in naravovarstvenik Anton Komat.

Po Pretnarjevih besedah ima lahko glifosat, ki je sestavni del številnih formulacij herbicidov v široki uporabi, glede na najnovejšo strokovno literaturo hujše posledice za zdravje ljudi in okolja. Zato vladi predlagata, da ukrepa v skladu s 50. členom zakona o kemikalijah, ki omogoča tudi začasni ukrep, če obstaja upravičen razlog za zaskrbljenost.

Čeprav Pretnar trenutno kandidira za evropskega poslanca, je poudaril, da njuna poteza ni namenjena volitvam, saj je omenjeno tematiko odprl že pred sedmimi leti na koprskem zavodu za zdravstveno varstvo, ko je od Slovenskih železnic in Darsa zahteval vso razpoložljivo dokumentacijo. Takrat jih je namreč na Obali skrbelo predvsem za Rižanski vodovod.

V tem času je zoper Dars že trikrat podal kazensko ovadbo zaradi nedovoljenega načina uporabe te škodljive snovi. "Njegova uporaba je namreč dovoljena najmanj osem metrov od mimoidočih, kar pomeni, da bi Dars to lahko počel le tako, da bi v celoti zapiral avtocestne odseke," je dejal Pretnar in dodal, da je danes pismo naslovil tudi na Slovenske železnice in jim zagrozil s kazensko ovadbo.

Pretnar je še spomnil na prvo dobljeno tožbo proti ameriškemu gigantu Monsanto, kar po njegovem mnenju pomeni velik preboj v boju proti zastrupljanju ljudi.

Komat je spomnil na še vedno osnovni konflikt v svetu med ekologijo in ekonomijo ter poudaril, da favoriziranje sedanjega ekonomskega sistema v smislu restavracije nenehnega napredka pomeni, da v civilizacijo vgrajujemo koncept rakavega tkiva.

"Evropa je še nekako delovala do komisije pod vodstvom Prodija in njegove okoljske komisarke Margot Wallstroem, ko pa je prišla na oblast Barrosova komisija, je bila ena prvih stvari, da je odstranil to komisarko. Od takrat je Evropa šla v smer neoliberalne norije, kot jo imamo danes, in Juncker je samo en komičen pojav tega procesa, ki na drug način tudi kaže na vso resnost razmer," je dejal Komat, ki se zavzema za ekonomijo dobrega gospodarja.