Dvakratni olimpijski prvak na 1.500 metrov Sebastian Coe je v zadnjih štirih letih obračunal z dopingom. Rusi bodo tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi nastopili pod zastavo IAAF-a. Foto: Reuters

Delegati so s tem potrdili, da se strinjajo s trdo linijo, ki jo je Coe uvedel v IAAF, potem ko je nasledil Senegalca Lamineja Diacka, obtoženega korupcije in da je na pravilen način obračunal z ruskim dopingom.

"To vsekakor ni bilo zabavno potovanje. Prva štiri leta so bila leta sprememb. Naslednja štiri leta bodo leta ponovne izgradnje," je na kongresu dejal Coe.

86-letni Diack že štiri leta v hišnem priporu

Diack je v vlogi predsednika Mednarodne atletske zveze med letoma 1999 in 2015 svetovno atletiko pripeljal na najnižjo točko v zgodovini tega športa. Zdaj 86-letni Afričan je že štiri leta v hišnem priporu, zadeva pa se kljub spisani obtožnici še ni preselila v sodne dvorane.

Lamine Diack in njegov sin Papa Massata Diack sta osumljena korupcije, podkupovanja in pranja denarja v več primerih. Obtožnica francoskega tožilstva je dolga kar 90 strani, a že štiri leta se zadeva ni premaknila od obtožb do sodišča. Eden svoj čas najvplivnejših ljudi v svetu športa se obenem sooča s hudimi obtožbami o prikrivanju pozitivnih dopinških testov.

Obtožbe na račun obeh senegalskih športnih funkcionarjev so hude. Skupaj naj bi poskrbela, da je Papa Massata Diack v času očetovega predsednikovanja obogatel v vlogi marketinškega svetovalca krovne svetovne atletske zveze. A vsaj za zdaj ga roka pravice še ni dohitela, saj v Senegalu uživa življenje, čeprav ga preko tiralice išče tudi Interpol, a Senegal zavrača vse pozive o izročitvi.

Med drugim je Diack mlajši osumljen, da je izsiljeval nekdanjo rusko maratonko Lilijo Šobuhovo, ki naj bi si kupila nastop na olimpijskih igrah v Londonu 2012 za 450.000 evrov. Po plačilu so na IAAF poskrbeli, da v javnost ni prišel njen pozitiven dopinški vzorec.

Coe prevzel IAAF s trdo roko

Konec afere si želi tudi predsednik Mednarodne atletske zveze Coe, ki je s trdo roko prevzel krovno atletsko zvezo po obdobju afer in se izkazal predvsem kot neizprosen borec proti dopingu, v kratkem obdobju pa je uredil tudi večino drugih nepravilnosti iz zapuščine svojega predhodnika.