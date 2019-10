Colin Jackson je drugi naslov svetovnega prvaka osvojil pred 20 leti v Sevilli. Foto: EPA

"Če potegnemo črto, so medalje osvojili kar pravi tekači. Mislil sem sicer, da bo Omarju McLoudu uspelo ubraniti zlato medaljo iz Londona. Če bi bil morda malce bolj potrpežljiv na koncu, bi morda prihranil še dovolj moči in hitrosti, a je žal naredil napako. Sta pa bila izjemna Šubenkov in Martinot Lagarde, kar me osebno zelo veseli, v ospredju namreč zelo rad videvam Evropejce. Sicer pa smo bili priča zelo dobri predstavi vseh atletov," je povedal nekdanji svetovni prvak v tej disciplini.

52-letnik je zdaj strokovni komentator na angleški televiziji BBC, leta 1988 je na olimpijskih igrah v Seulu dobil srebrno medaljo, dvakrat pa je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka. Še posebej tek v Stuttgartu je bil izjemen. 20. avgusta leta 1993 je v finalu s časom 12,91 takrat zrušil svetovni rekord, je pa postavljen čas v tej disciplini še vedno rekord svetovnih prvenstev.

"Stuttgart … to je bil zame res fantastičen trenutek. Res sem bil v odlični formi in dobro tekel. Moj sparing partner na treningu je bil takrat Linford Chirstie, ki je na tistem prvenstvu osvojil zlato medaljo v teku na 100 metrov. Zelo dobra prijateljica Sally Gunnell je dosegla svetovni rekord v teku na 400 metrov z ovirami tik pred mojim nastopom. Bil sem zelo živčen, čutil sem neko odgovornost, ker sta moja rojaka pred menoj nastopila tako izjemno. Zelo pomembno je bilo zame, ker sem dosegel svetovni rekord, to je bil poseben trenutek. In zelo lepo je, ko zdaj tu v Dohi pogledam na semafor in je ob napisu svetovni rekord še vedno moje ime po toliko letih," je povedal Jackson.

Štirikratni evropski prvak na prostem v teku na 110 metrov z ovirami in trikratni na 60 metrov v dvorani zaradi narave zdajšnjega poklica zelo podrobno spremlja svetovno atletiko. Za slovensko reprezentanco pravi, da so pred njo lepi časi. "Mislim, da imate dobre temelje in veliko dobrih, solidnih atletov. Spomnim se prvenstev v dvorani, še posebej tistega v Glasgowu in nekaterih zelo dobrih nastopov v šprintu in skokih. Ste majhen narod in glede na to je vaš razvoj tekmovalcev je še vedno sorazmerno dober," meni Jackson.

Atletika se spopada s hudo krizo identitete. V času, ko je bil Colin Jackson še aktiven atlet, je na stezi kar mrgolelo svetovnih zvezdnikov v tem športu. Zdaj je težko najti kakšnega. Valižan o tem, zakaj je tako in kdo je zanj pravi superzvezdnik današnje atletike: "Težko me je vprašati, kdo je superzvezdnik svetovne atletike, saj sem sam velik navijač atletike. Dina Asher Smith je stara komaj 23 let, pa je osvojila naslov svetovne prvakinje na 200 metrov in drugo mesto na 100 metrov. Mislim, da ima lepo priložnost, da s svojim teki pomaga napredovati celotni atletiki. Tudi v moškem troskoku in v skoku v daljino mladi kažejo izjemne sposobnosti in dosegajo izjemne rezultate. V ženskem skoku v višino je tudi nekaj mladih, ki so izjemne. Torej, imamo veliko mladih atletov, ki tekmujejo dobro in so svetla prihodnost tega športa. Atletika jih mora le še malce bolj 'spromovirati', ves čas se morajo pojavljati nekje, predvsem na tekmah. In to je edina pot, da postaneš svetovna zvezda, da si ves čas viden in dobro tekmuješ."

V zadnjih dneh so veliko prahu dvignili prazni sedeži na stadionu Khalifa. Svetovno prvenstvo bi moralo biti spektakel, a ga v Dohi zaradi praznih tribun nismo dočakali. Jackson pa ima na to drugačen pogled: "Če vprašate atlete, bodo rekli, da jim ni mar. Na takšnih tekmovanjih so jim pomembni le rezultati, državni rekordi, rekordi svetovnih prvenstev in tako naprej. Atletom je vseeno, ali je stadion na pol prazen ali poln, oni so tu zaradi tekme. Če kdo reče meni, ki mi je mar za atletiko, da bo vseeno prišel sem tekmovat, sem vesel. Seveda bi si želel polne stadione, strasten sem, ko pomislim na atletiko, kjer koli bi hotel, da so tribune polne. A to se v našem športu več ne dogaja, nimam pojma, zakaj. Tudi mitingi diamantne lige niso polni. Atletika trpi zato, ker ljudje nočejo več gledati tako zanimivih tekmovanj, a ne razumem, zakaj. Televizijska pokritost je še vedno izjemna, ljudje gledajo televizijo, je pa zanimivo, da ljudi ne spravimo ven na stadione," še dodaj Jackson.