Tourmalet je redno na "meniju" Dirke po Franciji, a včeraj je bil šele tretjič cilj etapa na vrhu tega slovitega klanca. Geraint Thomas je načrtoval, da bo za seboj pustil Juliana Alaphilippa, toda za rumeno majico je na koncu zaostal za pol minute. Foto: Reuters

Na legendarnem Tourmaletu (19 km vzpona in več kot 1400 m nadmorske višine) se je spet razplamtel boj za rumeno majico, to je bilo dirkanje na izčrpavanje, na vrh pa sta prva priplezala Francoza Thibaut Pinot in rumena majica Julian Alaphilippe, ki je tako postavil dodatne temelje k prvi francoski zmagi na Touru po 34 letih.

"Vsi so pričakovali hud boj v današnji etapi, in ta se je začel že na prvem klancu. Movistar je narekoval oster ritem, tudi pozneje ni bilo niti trenutka za predah. Poskušal sem se držati favoritov, na koncu sem bil celo v igri za etapno zmago. Odlično se je izteklo," je povedal Alaphilippe, ki je tudi nad 2000 metri izjemen.

Kdor je pričakoval, da bo Alaphilippe na vzponu na Tourmalet zaostal, se je uštel. Nobene krize ni imel, na koncu se je boril za etapno zmago, močnejši je bil le Thibaut Pinot. Foto: Reuters

Thomas razočaran, a se ne vdaja

Ineos, ki je v preteklih letih (pod imenom Sky) nadzoroval Tour, je bil tokrat precej nemočen, velik udarec je dobil predvsem Geraint Thomas, ki je v skupnem seštevku sicer ostal na drugem mestu, vendar zdaj za Alaphilippom zaostaja dve minuti in dve sekundi. Povsem jasno je, da je etapo začel zato, da bi pridobil nekaj sekund, izteklo pa se je drugače.

"Nisem imel dobrega dne. Že od starta se nisem počutil prav dobro. Na koncu nisem niti poskušal slediti spremembi ritma, ampak sem šel do vrha raje v svojem ritmu in poskušal omejiti škodo. Razočaran sem," je povedal Thomas. Na vprašanje, ali bi lahko naslednjo nedeljo v Parizu še vedno paradiral z rumeno majico, je rekel le: "Zakaj pa ne?"

Yates ni več v igri za zmagovalni oder

Tourmalet je bil prehud zalogaj za Naira Quintano, Romaina Bardeta in tudi Adama Yatesa. Yates je zaostal skoraj sedem minut, skupno je nazadoval na 26. mesto in ima več kot pol ure zaostanka za rumeno majico: "Nimam izgovorov. Nisem imel pravih nog. Vso sezono sem dobro dirkal, trenutno pa mi je najbolj žal moštvenih kolegov (iz ekipe Mitchelton-Scott), ki so mi pomagali v zadnjih dveh tednih."

Danes sledi nova pirenejska etapa (Limoux–Foix; 185 km), z nekoliko manj klanci kot včeraj. Etapa se začne ob 12. uri, prenos po 14.40 na TV SLO 2.