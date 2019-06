Diego Ulissi (šest etapnih zmag na Giru) in Giovanni Visconti sta si leta 2011 "skočila v lase" na Dirki po Italiji, v soboto pa sta takole skupaj "grizla" na vzponu na Predmejo. Foto: BoBo

"Zame je Ulissi preračunljiv kolesar, težko se podredi ekipi in zagotovo ima v glavi, da dobi to dirko. Ima še večji potencial kot Tadej in Jan, da bo v ospredju. Ima velike uspehe, njegova pogodba je tako težka, da se bo težko on podrejal Slovencema," je v sredo pred štartom prve etape na Kongresnem trgu v Ljubljani v pogovoru za MMC preroško dejal Marko Polanc.

Vzpon je bil res težak, za moje karakteristike morda celo pretežak. Zahvalim se lahko velikemu kolesarju, kot je Pogačar, ki je mlad, a zelo inteligenten. Diego Ulissi za TV Slovenija o pomoči Tadeja Pogačarja na sobotnem vzponu na Predmejo

Po Mitji Mahoriču (2003, 2004), Juretu Golčerju (2006, 2008) in Primožu Rogliču (2015, 2018) je Ulissi prvi tujec z dvojno krono. Leta 2011 je pri 21 letih postal najmlajši zmagovalec dirke, potem ko je s pomočjo tedanjega moštvenega kolega pri Lampreju Simona Špilaka zmagal na vzponu na Golte.

V ekipi dvakratnega zmagovalca Dirke po Italiji Giuseppeja Saronnija (1979, 1983) je še danes, se je pa ta pred dvema letoma preimenovala v UAE Team Emirates. Ulissi je kot mlad kolesar obetal ogromno, leta 2006 in 2007 je bil dvakrat zapored mladinski svetovni prvak, kar je do zdaj uspelo le še Giuseppeju Palumbu (1992, 1993).

V nedeljo italijansko prvenstvo v Apeninih

"Najboljši je ravno na takšnih trasah s klanci, kot so bile letos na Dirki po Sloveniji. Gre za etape s krajšimi in ne preveč težkimi vzponi, ko v cilj pride manjša skupina kolesarjev. Močan je, ko se zgodi hiter šprint majhne skupine v zadnjih 300 metrih in ni zraven pravih šprinterjev," ga je opisal Lorenzo Cozzutto, kolesarski novinar iz Gorice.

Lorenzo Cozzutto se že veseli naslednjih dirk. V Furlaniji in Benečiji bo letos nekaj pomembnih kolesarskih dogodkov, med drugim 14. julija v Vidmu cilj zadnje etape ženskega Gira, ki velja za najelitnejšo etapno dirko za dekleta. O nastopu Ulissija na majski Dirki po Italiji pravi: "Tja je prišel dobro pripravljen, a mu ni uspelo zmagati na kakšni etapi, kar je verjetno pričakoval." Foto: MMC RTV SLO/M. R.

"Prepoznaven je po svojem nasmešku, v karavano prinaša veselje in čustva. Pohvaliti je treba športne direktorje UAE-ja, da so vse tri "zvezde" (Pogačar, Polanc in Ulissi, op. a.) delale skupaj. Očitno je v ekipi dobro vzdušje. Ulissijev naslednji cilj je že to nedeljo italijansko prvenstvo v Apeninih v okolici Parme, mogoče mu le uspe prvič obleči tudi majico državnega prvaka. V Toskani v zadnjih letih manjkajo kolesarski šampioni," nam je pojasnil Cozzutto, poročevalec Radia Birikina in Radia Bellla & Monella ter občasni sodelavec še nekaterih drugih medijev. Od leta 2008 podrobno spremlja tudi Dirko po Sloveniji.

"Prenos na Eurosportu ni majhna stvar"

Na Giru je bil prvič že leta 1998, tedaj še v avtu špansko-kolumbijskega moštva Kelme-Costa Blanca. "Takrat sem se končal ukvarjati z amaterskim kolesarstvom in po zaslugi poznanstev lahko od blizu videl Dirko po Italiji. V mladih letih sem si kot tekmovalec želel priti vsaj za eno leto na takšno raven, kot jo imate te dni v Sloveniji, a nisem imel možnosti. Vesel pa sem, da sem lahko del kolesarske karavane na drugačen način."

Kot dolgoletni aktivni udeleženec dirke lahko oceni tudi razvoj Toura of Slovenia. "Dirka raste, tudi po zaslugi medijev. Prenos na Eurosportu ni majhna stvar. Tudi na družbenih omrežjih, kot sta Instagram in Facebook, organizatorji delajo veliko in sodelujejo z dobrimi fotografi, kot je na primer Mario Stiehl iz Nemčije. Na ta način lahko postane dirka marketinško še zanimivejša," je svoj sklepni pogled predstavil Cozzutto.

Reportaža s tretje etape Dirke po Sloveniji leta 2011 (vzpon na Golte)

"Pretep" v Tiranu 2011

Pred osmimi leti je Ulissi na Dirko po Sloveniji prišel z zmago v zahtevni 17. etapi Gira, ko je imel odmeven "obračun" z Giovannijem Viscontijem, sicer zmagovalcem sobotne kraljevske etape s ciljem v Ajdovščini.

Visconti, trikratni italijanski prvak (2007, 2010, 2011), je tudi v Tiranu prvi prečkal ciljno črto, toda tako, da je z roko odrival Ulissija (glej tukaj od 48:50 dalje). Ker slednji ni spremenil smeri, je bilo to Viscontijevo početje nepravilno, zato ga je vodstvo dirke s prvega mesta postavilo na tretje, mladi Ulissi pa se je veselil prve velike zmage v karieri.

Naslednje leto je slavil na dveh etapah dirke Teden Coppija in Bartalija, na kateri je nato leta 2013 postal tudi skupni zmagovalec.

Zaradi malomarnosti 9 mesecev počitka

Leto 2014 je bilo zanj zelo težko. Odlično je dirkal na Giru in se veselil dveh etapnih zmag (v 5. in 8. etapi) ter drugega mesta na kronometru (12. etapa), a je junija Mednarodna kolesarska zveza sporočila, da je bila na dopinškem testu po 11. etapi v njegovem urinu najdena previsoka vrednost salbutamola, ki ga uporabljajo pri zdravljenju astme in podobnih težav.

Ulissi je imel dovoljenje za uporabo zdravila in pozneje mu je uspelo dokazati, da je šlo le za malomarnost in ne za nameren poskus izboljšave dosežkov, zato je počival samo devet mesecev.

Vrnil se je zmagovito ter bil na Giru 2015 najboljši na najdaljši etapi in tretji na italijanskem prvenstvu. Leto pozneje se je veselil novih dveh zmag na Dirki po Italiji (v 4. in 11. etapi), na Dirki po Sloveniji je dobil kronometer iz Celja na Celjsko kočo, pokal za skupno zmago pa je dvignil na Dirki po Češki.

Pred dvema letoma dve zmagi v svetovni seriji

Leta 2017 je po drugem mestu na državnem prvenstvu (zaostal je le za Fabiem Arujem) prvič nastopil na Dirki po Franciji in bil drugi na 15. etapi za Baukejem Mollemo. Sezono je sklenil s prvo zmago na dirkah svetovne serije, ko je bil najboljši na Veliki nagradi Montreala, in še enim uspehom na World Touru, ko je slavil na šestetapni Dirki po Turčiji.

Lani je sredi junija dobil peto etapo Dirke po Švici in jo skupno končal na devetem mestu, že na začetku leta pa je na Dirki po Avstraliji zasedel četrto mesto.

Ulissi prvi tujec z dvema zmagama Po Sloveniji

Aprila tretji na Valonski puščici

Letos je bil konec aprila lahko zadovoljen s tretjim mestom na Valonski puščici, ko sta pred njim končala le Julian Alaphilippe in Jakob Fuglsang. Giro se nato ni izšel po njegovih načrtih, še najboljši je bil tretji na 4. etapi v Frascatiju, kjer je zmagal poznejši junak Richard Carapaz.

Samozavest si je nekoliko povrnil 9. junija s slavjem na Veliki nagradi Lugana, ko je v šprintu četverice v zadnjih metrih nekoliko zaprl na koncu tretjeuvrščenega Mateja Mohoriča. Na slovenskih cestah je zdaj nadaljeval zelo uspešen mesec, piko na i pa mu lahko postavi v nedeljo v Compianu. Kot mladenič je že bil državni prvak v kronometru.