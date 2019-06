Matej Mohorič, ki bo julija prvič v karieri dirkal na Touru, je na dirki za VN Lugana osvojil tretje mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Mohorič je na 179 km dolgi preizkušnji nase opozoril z dvema napadoma, ki se mu nista izšla, mu je pa zato Vincenzo Nibali v zaključku nudil pomoč in narekoval ritem. Na koncu je četveroboj za zmago dobil Ulissi, ki je v zadnjih metrih tudi nekoliko zaprl Mohoriča. Drugi je bil še en kolesar UAE Emiratesa Aleksander Rjabušenko, tretji Matej Mohorič, četrti Patrick Schelling, peti Vincenzo Nibali in šesti Giovanni Carboni.

"Od začetka smo skupaj z UAE-jem narekovali ritem, da smo pripravili teren za finale. Nibali in Ulissi sta v zadnjih dveh krogih na klanec uspela narediti razliko, a sta na vrh vsakič prišla skupaj in nato slabo sodelovala. Ulissi je v sprintu hitrejši, zato je Nibali raje počakal, da sem jaz vsakič ujel priključek. V zaključnem sprintu sem bil v solidnem položaju, a je Ulissi 150 metrov pred ciljem močno spremenil smer in zapeljal vame, tako da sem izgubil moment in se moral zadovoljiti s tretjim mestom. Nismo se pritožili, zato je rezultat tretje mesto. Žal mi je zmage, z njo sem se želel zahvaliti ekipi in Vincenzu (Nibaliju) za pomoč," je razplet za MMC pokomentiral Mohorič in dodal, da je vseeno vesel, ker se po višinskih pripravah počuti dobro, tako da bo lahko na Dirki po Švici (15. - 23. junij) še bolj samozavesten.

Mladi slovenski up Tadej Pogačar, ki je v petek postal državni prvak v vožnji na čas, je iz glavnina "skočil" približno štiri kilometre pred ciljem in se podal v lov za vodilno šesterico. Skupine ni ujel, je pa dirko končal na sedmem mestu.