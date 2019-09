Primož Roglič je bil tretji na Dirki po Italiji, v nedeljo pa bo zelo verjetno postavil nov mejnik v zgodovini slovenskega kolesarstva. Foto: EPA

"Še en težek dan za nas. Včeraj ni bilo nobenih hribov, pa je bilo vseeno zelo težko. Danes je bila od štarta do cilja težka dirka. Ekipa je znova delovala odlično. Zelo sem zadovoljen z današnjim dnem. Nisem imel hude krize, vse smo imeli pod nadzorom," je v pogovoru z Davidom Črmeljem za TV Slovenija poudaril Roglič.

Roglič: Dober dan za nas, sredino lekcijo pa si bom zapomnil

Lekcijo s sredne etape si bo zapomnil

Še vedno ima v mislih tudi sredno ravninsko etapo, ko je Nairo Quintana pridobil več kot pet minut, ostal pa je brez pomočnikov: "Dnevov do Madrida zmanjkuje. V sredo smo videli, da se lahko hitro zgodi manjša napaka. Moramo biti osredotočeni do Madrida. Nihče ni počival v sredo, potekal je velik boj. Današnja trasa mi je bolj domača. Lekcijo s 17. etape si bom zapomnil vso kariero. Upam, da nikoli več v karieri ne ponovim take napake."

V torek je tudi uradno podaljšal pogodbo z Jumbom Vismo do leta 2023. Za to nizozemsko ekipo vozi od leta 2016. "Ogromno sem prispeval, da je Jumbo Visma na tako visoki ravni. Prepričan sem, da lahko dosežemo še kaj več. Skupaj smo zrasli v zadnjih letih."

Pogačar: Lopez je bil danes najmočnejši v karavani

Tadej Pogačar je na prvi tritedenski dirki na petem mestu. 20-letni kapetan ekipe UAE Emirates je dobil obe kraljevski etapi letošnje Vuelte, najboljši je bil v Andori in tudi na peklensko strmem Los Machucosu. V boju ze belo majico zdaj zaostaja za Miguelom Angelom Lopezom za 32 sekund.

"Zadnja vzpona sta bila zares težka. Šel sem na polno in lahko sem zadovoljen, da sem ostal med peterico. To je bil malce slabši dan. Čuti se tudi utrujenost. Znova je bilo zelo vroče, kar mi ne ugaja," je poudaril 20-letnik s Klanca nad Komendo, ki je izgubil 59 sekund proti Kolumbijcu.

"Lopez je bil danes najmočnejši v karavani, lahko pa ima še slab dan do konca. Čaka me težek boj za belo majico. Dosegljive so tudi še stopničke. Vsekakor sem lahko do zdaj s potekom Vuelte zadovoljen. Na sporedu je še ena zelo težka etapa in upam, da bo deževalo," je dodal Pogačar.

Miguel Angel Lopez ima 32 sekund naskoka pred Pogačarjem v boju za belo majico. Kolumbijec želi tudi mesto na stopničkah. Za Nairom Quintano zaostaja 46 sekund. Foto: EPA

Lopez računa na stopničke v Madridu

Lopez je zaradi nedovoljene pomoči klubskega kolega Jakoba Fuglsanga v sredni etapi dobil deset sekund pribitka in se je v 18. etapo podal s 27 sekundami zaostanka za Pogačarjem.

"Na tako težki etapi mora biti taktika popolna. Žal nismo imeli še enega kolesarja med ubežniki. Vedno sem se moral za napad odločiti sam, nihče izmed kandidatov za rdečo majico mi ni pomagal. Zadovoljen sem, da sem se približal stopničkam. Zadnje leto sem mladi kolesar in želim pripeljati belo majico v Madrid. V soboto bo res naporen dan, vse se še lahko premeša. Morda mi uspe še kakšno presenečenje, stopničke niso daleč," je razlagal Lopez, ki je v prvem tednu tri dni nosil rdečo majico.

Pena Negra bo najtežji test v soboto

Favoriti za skupno zmago se bodo udarili v soboto, ko je na sporedu kar šest kategoriziranih vzponov. Najtežji je 14 km dolg klanec prvi kategorijo na Peno Negro, kjer je leta 1983 blestel legendarni Bernard Hinault. Ciljni vzpon na Plataformo de Gredos je položen na začetku, nato pa je naklon sedem odstoten v zadnjih štirih km.

Pogačar: Bela majica in tudi stopničke so še dosegljive