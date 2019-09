Slovenija je z neizmerno energijo Stožic prišla do finala evropskega prvenstva, kjer jih čaka Srbija, ki je na letošnjem turnirju še brez poraza. Pred dvema letoma so morali košarkarji za zlato carigrajsko pravljico v finalu prav tako opraviti s Srbi. Foto: www.alesfevzer.com

Finale se bo začel ob 17.30. Slovenci so bili do zdaj v izločilnih bojih sijajni, v Stožicah so izločili Bolgare, Ruse in v polfinalu še svetovne prvake Poljake. Krasila jih je neizmerna želja, pa seveda odličen sprejem in servis.

Odločilno bo, kdo bo bolj zbran v odločilnih trenutkih. "Ne moreš priti do evropskega naslova brez mirne glave in vročega srca," je povedal Jan Kozamernik, ki že ima srebrno medaljo z EP-ja 2015, zato bo s soigralci naredil vse, da osvoji še zlato.

Finale, danes ob 17.30, Pariz:

SLOVENIJA - SRBIJA



Tekma za 3. mesto:

POLJSKA - Francija

3:0 (24, 22, 21)